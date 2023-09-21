От пистолета до танка

36-я отдельная десантно-штурмовая бригада Аэромобильных войск (войсковая часть 68665) была сформирована на базе 429-го отдельного отряда специального назначения в сентябре 2003 года. А в феврале текущего она была переименована в 36-ю бригаду особого назначения, которая находится в боевой готовности постоянно, 24⁄7. На нее возложены задачи по охране и обороне важных стратегических объектов страны, в том числе Акорды.

За 20 лет бригада прошла непростой путь становления и развития. За время ее существования частью командовали генерал-майор Даулет Оспанов, генерал-майор Дулат Адырбеков, полковник Ермек Альмухаметов, генерал-майор Алмаз Джумакеев, полковник Турдалы Тургунбаев, полковник Нурлан Карибаев, полковник Улан Нургазиев, а в настоящее время подразделением руководит подполковник Абай Алибеков.

Часть состоит из трех батальонов, один из которых находится в поселке Арнасай Акмолинской области (бывшая Вячеславка) в 60 км от их части. Она оснащена мощной боевой техникой: БТР, бронемашинами «Кобра», «Арлан», танками, а также МТ-ЛБ (многоцелевым транспортер-тягачом легким бронированным).

– Офицеры и солдаты бригады особого назначения в любой ­момент могут оказаться в обстановке, максимально приближенной к боевой или самой что ни на есть экстремальной, – рассказывает комбриг Абай Алибеков. – Военнослужащие части не раз доказывали, что поставленные перед ними задачи они способны выполнить в любых условиях. Здесь служат только высокопрофессиональные бойцы.

Как и в любой другой воинской части, здесь особое внимание уделяют военно-тактическим учениям. Бригада занимается бое­вой подготовкой круглый год с выездами на учебные полигоны «Амандык» (Щучинск), «Спасск» под Карагандой и в учебный центр Службы государственной охраны РК «Майлан» под Астаной.

– Согласно программе боевой подготовки, в первую очередь это стрельба со всех видов оружия, начиная от пистолета, заканчивая танком, – раскрывает детали командир части Алибеков. – И для стрельбы на танке мы специально выезжаем на учебный полигон «Восток», который находится в Усть-Каменогорске, а из остальных БТР, минометов, «Кобр», «Арланов» стреляем в учебном центре «Амандык».

Во время нашей беседы на рабочем столе подполковника заметила книгу «Искусство войны» китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы и не смогла не спросить о том, какие книги и каких авторов читает командир бригады особого назначения. Оказалось, что настольными книгами он считает «Волоколамское шоссе» Александра Бека и «Психология войны» Бауыржана Момышулы. Было приятно узнать, что при всей своей занятости человек находит время для саморазвития. Кстати, в части есть библиотека, предназначенная для солдат-срочников. Кроме классической, собрана и электронная библиотека.

В настоящее время в части проходят службу около 300 ребят. В основном это призывники из Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей. Военнослужащие срочной службы живут по установленному распорядку. Это утренний подъем, завтрак, обучение, тренировки, стрельбища холостыми патронами. Во время своего визита в часть мы тоже успели выпить горячего солдатского чая, за неимением каши, которая к этому времени была уже съедена, а потом посмотрели на стрельбы.

Учебные комплексы предназначены для отработки навыков минно-розыскных работ, противовоздушной обороны и строевой подготовки. Сначала солдаты учатся здесь, а после их навыки проверяют во время штабных учений. За год службы они осваивают военно-учетные специальности гранатометчика, пулеметчика, снайпера и наводчика, а также изучают современные образцы вооружения и военной техники.

В выходные дни солдаты могут позвонить своим родным. На это в части специально выделяют определенное время.

Немаловажно, что с внедрением образовательных льгот и появлением возможности получить в армии рабочую специальность, востребованную на рынке труда, многие молодые люди воспользовались правом поступления в высшие учебные заведения страны без сдачи единого национального тестирования. Есть и те, кто решил связать свою судьбу с армией и продолжают воинскую службу по контракту.

– Нисколько не жалею, что пошел служить. Большое спасибо командирам за поддержку, особенно в период адаптации, и знания, которые мы здесь получили. Служба дает уверенность в будущем и открывает новые возможности, – поделился снайпер штурмового батальона рядовой Айбек Ташкинбай из Алматинской области.

Кроме того, сейчас для солдат-срочников действуют и такие льготы, как приостановление вып­латы кредитов во время прохождения службы и освобождение от оплаты коммунальных услуг для их семей.

В настоящее время это одна из элитных воинских частей, дис­лоцированных в столице. Здесь часто проходят встречи с представителями общественности, республиканских средств массовой информации, сюда приезжают на экскурсию школьники, а также регулярно проводятся занятия с воспитанниками военно-патрио­тических и спортивных клубов. Чтобы идти в ногу со временем, 36-я бригада особого назначения ведет свои соцсети, и особенно популярным оказался ТikТоk. Сегодня число их подписчиков около 1 млн 200 тыс. человек, что тоже в немалой степени способствует набору желающих связать свою жизнь с профессией военнослужащего.

По поручению министра обороны составлен план развития бригады, в который входят до­оснащение современной техникой, вооружением и увеличение личного состава. По словам командира бригады, на эти цели выделяется около 50 млрд тенге. В планах на ближайший год – построить на территории части консультативно-диагностический центр, спорт­комплекс, предусмотрено также развитие военного городка, где будут разбиты аллеи. А еще дополнительно здесь планируется возвести казармы и учебный полигон в 70 км в сторону павлодарской трассы.