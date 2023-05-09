От Сарысая до Берлина

Только за первые два года Великой Отечественной войны Кокчетавский областной военный комиссариат призвал около 70 тыс. наших земляков. Среди них был Бегалы Боярисов, который принимал участие в боях за Москву и дошел до Берлина.

Он родился в 1901 году в селе Сарысай Айыртауского района Кокчетавской области. До призыва Куйбышевским районным военным комиссариатом Северо-Казахстанской области работал в колхозе Нау­рыз, занимался животноводством.

На фронт Бегалы Боярисов ушел в 1942 году, уже в довольно зрелом возрасте, когда у него было двое детей. Служил в 859-м артиллерийском полку, в составе 312-й стрелковой дивизии. Службу начал под командованием генерал-майора А. Ф. Наумова, уроженца Акмолинской области.

Из всех воинских формирований, созданных в Казахской ССР, широко известна 316-я дивизия генерала Ивана Панфилова. Подвиг 28 героев-панфиловцев стал хрестоматийным. Но не менее значимый вклад внесли солдаты и офицеры 312-й дивизии, которые на протяжении нескольких недель задерживали стремительное продвижение немецких частей к Москве на Малоярославецком и Боровском направлениях.

Во время одного из сражений, 13 октября 1943 года, Бегалы Боярисов был ранен в левое плечо. Когда вышел из госпиталя, его перевели в состав батареи 314-й стрелковой дивизии, где он проявил образец мужества и героизма. Во время бое­вых действий уничтожил в составе расчета три пулеметные точки, наб­людательный пункт, прямым попаданием обезвредил минометную батарею противника. Когда враг отступал, Бегалы Боярисов нанес сокрушительный удар, уничтожив один пулемет с расчетом и 12 фашистов. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды.

Удостоен Бегалы Боярисов и других наград: медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». После окончания войны айыртауский солдат вернулся на родину и продолжил заниматься животноводством. Как вспоминает его внук Жаслан Боярисов, награды дедушка не носил, но бережно хранил.

Самого Жаслана как первого внука отдали на воспитание дедушки и бабушки, которые для него были как родители. В семье редко говорили о войне.

– Дедушка неохотно вспоминал свои военные годы. Говорил, что было очень тяжело. Рассказывал, как дошел пешком от Москвы до Берлина и встретил победу рядом с рейхстагом, – отмечает Жаслан Боярисов.

Он помнит, как однажды ветеран рассказывал о битве под Москвой, где взяли много пленных. Тогда наши бойцы удивились, что среди них были не только немцы (думали, что воюют только против них), но и представители других национальностей – румыны, венгры, поляки…

– А бабушка Умит вспоминала, что чуть в обморок не упала, когда муж вернулся в родной дом с войны, ведь за все время с фронта пришло только два письма, последнее – из Польши, – говорит Жаслан Боярисов.

Сегодня он сам дедушка. В семье память о Бегалы Боярисове бережно хранят и рассказывают о герое уже праправнукам. Показывают наградные документы, медали и ордена и каждый раз напоминают детям, как важно сохранять мир.

Часто общаясь с молодежью, Жас­лан Боярисов с сожалением отмечает, что сегодня мало кто из них знает о Великой Отечественной войне. Мало читают книг. Он считает, что главный принцип, который нужно прививать подрастающему поколению, – это жить в мире и согласии в многонациональной стране и на всей земле.

– Обычный солдат из Казахстана, из села Сарысай, дошел до Берлина. Храбрость, сила духа, патриотизм были присущи всем советским солдатам, которые благодаря этим качес­твам победили в Великой Отечест­венной войне, – отмечает Жаслан Боярисов.