От Сарысая до Берлина Свежий выпуск 9 мая 2023 г. 4:30 46 Алла Серикбаева Солдат из маленького села дошел до Берлина Только за первые два года Великой Отечественной войны Кокчетавский областной военный комиссариат призвал около 70 тыс. наших земляков. Среди них был Бегалы Боярисов, который принимал участие в боях за Москву и дошел до Берлина. Он родился в 1901 году в селе Сарысай Айыртауского района Кокчетавской области. До призыва Куйбышевским районным военным комиссариатом Северо-Казахстанской области работал в колхозе Наурыз, занимался животноводством. На фронт Бегалы Боярисов ушел в 1942 году, уже в довольно зрелом возрасте, когда у него было двое детей. Служил в 859-м артиллерийском полку, в составе 312-й стрелковой дивизии. Службу начал под командованием генерал-майора А. Ф. Наумова, уроженца Акмолинской области. Из всех воинских формирований, созданных в Казахской ССР, широко известна 316-я дивизия генерала Ивана Панфилова. Подвиг 28 героев-панфиловцев стал хрестоматийным. Но не менее значимый вклад внесли солдаты и офицеры 312-й дивизии, которые на протяжении нескольких недель задерживали стремительное продвижение немецких частей к Москве на Малоярославецком и Боровском направлениях. Во время одного из сражений, 13 октября 1943 года, Бегалы Боярисов был ранен в левое плечо. Когда вышел из госпиталя, его перевели в состав батареи 314-й стрелковой дивизии, где он проявил образец мужества и героизма. Во время боевых действий уничтожил в составе расчета три пулеметные точки, наблюдательный пункт, прямым попаданием обезвредил минометную батарею противника. Когда враг отступал, Бегалы Боярисов нанес сокрушительный удар, уничтожив один пулемет с расчетом и 12 фашистов. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды. Удостоен Бегалы Боярисов и других наград: медалей «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией». После окончания войны айыртауский солдат вернулся на родину и продолжил заниматься животноводством. Как вспоминает его внук Жаслан Боярисов, награды дедушка не носил, но бережно хранил. Самого Жаслана как первого внука отдали на воспитание дедушки и бабушки, которые для него были как родители. В семье редко говорили о войне. – Дедушка неохотно вспоминал свои военные годы. Говорил, что было очень тяжело. Рассказывал, как дошел пешком от Москвы до Берлина и встретил победу рядом с рейхстагом, – отмечает Жаслан Боярисов. Он помнит, как однажды ветеран рассказывал о битве под Москвой, где взяли много пленных. Тогда наши бойцы удивились, что среди них были не только немцы (думали, что воюют только против них), но и представители других национальностей – румыны, венгры, поляки… – А бабушка Умит вспоминала, что чуть в обморок не упала, когда муж вернулся в родной дом с войны, ведь за все время с фронта пришло только два письма, последнее – из Польши, – говорит Жаслан Боярисов. Сегодня он сам дедушка. В семье память о Бегалы Боярисове бережно хранят и рассказывают о герое уже праправнукам. Показывают наградные документы, медали и ордена и каждый раз напоминают детям, как важно сохранять мир. Часто общаясь с молодежью, Жаслан Боярисов с сожалением отмечает, что сегодня мало кто из них знает о Великой Отечественной войне. Мало читают книг. Он считает, что главный принцип, который нужно прививать подрастающему поколению, – это жить в мире и согласии в многонациональной стране и на всей земле. – Обычный солдат из Казахстана, из села Сарысай, дошел до Берлина. Храбрость, сила духа, патриотизм были присущи всем советским солдатам, которые благодаря этим качествам победили в Великой Отечественной войне, – отмечает Жаслан Боярисов. #казахстан #солдат #память #награды #ветераны #Берлин #ВОВ #фронтовики #Сарысай