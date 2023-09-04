От цитат – к делу

Первое и самое главное, на мой взгляд, – Глава государства изложил свое видение экономической политики страны, которая в последние годы изменилась в контексте российско-украинского конфликта, санкций Европейского союза в отношении России. Мы имеем общие сухопутные границы, и это отразилось на нас.

Мне, как обычному гражданину, понравилось, что в экономической стратегии большая роль отводится интересам и потребностям наших соотечественников. Президент сказал, что мы будем дистанцироваться от модели сырьевого государства. Основной посыл, который я услышала как политолог, – политика будет человекоцентричной.

Будучи работником сферы образования и матерью, хотела бы также отметить, что отдельный блок касался защиты интересов наших маленьких граж­дан. С каждым годом рождаемость увеличивается, и, соответственно, нужно создавать качественные условия для детей.

Уже проведены расчеты, и стало понятно, что население Казахстана в скором времени составит более 20 миллионов человек. Нужно быть готовыми к этому. Наша страна является одной из самых молодых в мире – средний возраст составляет 32 года. Таким образом, около трети населения – это молодежь, которая является основным драйвером развития любого государства. И если в последние годы ей уделялось немало внимания, то детям – недостаточно. Президент четко обозначил, что текущие демографические тенденции, складываю­щиеся в стране, нужно превратить в конкурентное преимущество. Будут прилагаться огромные усилия для развития личности, воспитания ответственного гражданина.

Важно и то, что в Послании прозвучало немало тезисов о безопасном детстве. Это вопросы, которые коснутся питания, инфраструктуры и других направлений. Чтобы получить конкурентноспособную молодежь, нужно создавать необходимые условия для детей. Мы сами должны воспитывать конкурентноспособные кадры, ведь от этого зависит наше будущее.

Большим подспорьем будет проект «Национальный фонд – детям», а также обозначенная Главой государства единая добровольная накопительная система, которая охватывает детей с 5 лет. Всем нужен стартовый капитал, и для получения образования он крайне важен. Это будет большой помощью каждой семье независимо от того, сколько в ней детей.

Мы ждали Послания Президента, поскольку каж­дая его строчка разлетится на цитаты, госорганы начнут выполнять поручения, и, я уверена, в стране произойдут долгожданные изменения.