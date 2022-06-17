Фото: пресс-служба Президента РК
Президент , Поручения , Экономика
Откуда могут прийти крупные инвестиции в экономики региона, рассказал Токаев
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме отметил важность углубления сотрудничества с Китаем, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства констатировал, что в предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономики нашего региона.

«Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 миллиардов долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей», – добавил Президент.

При этом он отметил, что актуальны не только политические моменты.

«Предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры. Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете, формированию новых возможностей для роста глобальной экономики», – обозначил Токаев.

По его словам, надежный источник экономического роста – это качественный человеческий капитал и конструктивный межкультурный диалог.

«В рамках провозглашенного ООН Международного десятилетия сближения культур мы продолжим политику по сохранению культурного многообразия нашей страны и продвижению межцивилизационного диалога на международном уровне. В сентябре этого года в нашей столице состоится очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мы приветствуем участие в работе данного форума религиозных деятелей из России», – сказал Глава государства.

В Казахстане активно осуществляется переформатирование системы высшего образования с участием ведущих зарубежных университетов, продолжил он. Углубление международных академических связей имеет особое значение с точки зрения укрепления традиций казахстанско-российского сотрудничества.

«Уверен, успешная реализация ряда совместных образовательных и культурных инициатив позволит внести значительный вклад в поступательное экономическое развитие наших стран», – подытожил Президент РК.

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