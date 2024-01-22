Озвучен средний размер соцвыплат в Казахстане

Экономика, Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Порядка 1,3 млн человек получили соцвыплаты из ГФСС в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТСЗН

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, в 2023 году из Госфонда соцстрахования порядка 1,3 млн казахстанцев получили соцвыплаты на сумму 750,7 млрд тенге, что на 70% больше по сравнению с 2022 годом.

Соцвыплата по случаю утраты трудоспособности назначается дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности, которое выплачивается за счет бюджетных средств. Выплата из ГФСС осуществляется в период утраты общей трудоспособности в степени от 30% до 100%, установленной медико-социальной экспертизой, и независимо от продолжения трудовой деятельности.

«В 2023 году данную выплату получили более 100 тыс. человек на сумму 38,7 млрд тенге, что на 27% больше по сравнению с 2022 годом. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 47 445 тенге», — проинформировали в пресс-службе Минтруда.

Кроме того, соцвыплата по случаю потери кормильца назначается лицам, которые были на иждивении у участника системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца, которое выплачивается за счет средств бюджета. Выплата из ГФСС осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае очной формы обучения – до 23 лет.

«В прошлом году указанную выплату получили 64,3 тыс. семей, потерявших кормильца, на сумму 26,8 млрд тенге, что больше на 26% по сравнению с суммой за 2022 год. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 51 574 тенге», — говорится в официальном сообщении.

Соцвыплата по случаю потери работы назначается участнику системы соцстрахования независимо от причины его увольнения. Главное условие – регистрация в качестве безработного. Выплата осуществляется от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе. Ее размер зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года перед регистрацией в качестве безработного, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода, который был увеличен 1 января 2023 года с 40% до 45%.

«В 2023 году данная выплата осуществлена на сумму 49,9 млрд тенге, её получили 224,1 тыс. человек, что более чем в 2 раза превысило количество получателей за 2022 год. Рост связан с внедрением Цифровой карты семьи, в рамках которой выплата по потере работы назначается проактивно, а также с востребованностью у граждан электронной формы подачи обращений на выплату через порталы Электронного правительства и Электронной биржы труда, а также мобильные приложения некоторых банков второго уровня. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил порядка 60 тыс. тенге», — уточнили в ведомстве.

Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам.

«Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности. В 2023 году эту единовременную выплату получили 287,5 тыс. человек на общую сумму 348,2 млрд тенге, которая почти в 2 раза больше по сравнению с суммой за 2022 год. Средний размер назначенной выплаты составил 1 244 813 тенге», — прокомментировали специалисты.

Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет назначается участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка.

«Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно. В 2023 году данная выплата назначена 312,7 тыс. человек, ее ежемесячный средний размер составил 68 957 тенге. Выплата произведена на сумму 287 млрд тенге, что на 67% больше по сравнению с 2022 годом. Рост указанной выплаты связан с увеличением с января 2023 года периода выплаты с одного года до полутора лет», — заключили в министерстве.

В ведомстве отметили, что социальная защита работающих граждан, участвующих в системе обязательного социального страхования, гораздо выше, чем неработающих.

#пособия #Минтруда #соцвыплаты

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