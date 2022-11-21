Озвучены результаты exit poll института "Открытое общество"

Стали известны первые данные exit poll.
Согласно данным exit poll института "Открытое общество" уверенную победу на выборах президента РК одержал Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
После закрытия избирательных участков в Казахстане стали известны результаты Exit-poll. Согласно этим данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 82,45% голосов.
Остальные голоса избирателей распределились следующим образом:
Кандидат от общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Каракат Абден - 2,54%
Кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауесбаев - 2,17%
Кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев - 3,33%
Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен - 2,35%
Кандидат от Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары — дәстүрге жол" Салтанат Турсынбекова - 2,08%
Против всех проголосовали 5,2%.