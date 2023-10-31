Память о последнем хане

Кенесары вошел в историю как правитель, который вел непримиримую и упорную борьбу с царскими отрядами, Кокандским эмиратом и с внутренними врагами за политическую независимость казахов.

По историческим данным известно, что Кенесары жил и учился в медресе-мечети Шамет-­Ишана, заложенной в 1789 году. Здесь, в древнем городище Карнак, проходили обучение около двухсот казахских детей из Кызылжара, Караганды, Атбасара. Там же постигали свои первые «университеты» будущие представители казахской интеллигенции: Муса Байзакулы, Шортанбай Канайулы, Машхур Жусуп Копейулы и другие.

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители общественности, ученые, руководители акимата города Кентау, которые отметили роль Кенесары Касымулы, выдвинувшего в свое время политическую программу, в которой были отобра­жены идеи цент­рализации, восстановления традиционных структур законодательной, исполнительной, судебной власти.

В Карнак также прибыли потомки Кенесары Касымулы – Барзу Кенесары и Болат Смалпов, поблагодарившие организаторов мероприятия за память об их великом предке. Они подчеркнули, что теперь местные жители и многочисленные туристы, приезжающие посетить мечеть Шамет-Ишана, будут знать важный факт из биографии последнего казахского хана Кенесары Касымулы.