Пандусы не для галочки

На участках для голосования должны быть обеспечены все условия для осуществления избирательных прав лицами с инвалидностью.

В Центризбиркоме состоялось заседание рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью. В онлайн-режиме в нем участвовали заместители акимов и руководители аппаратов всех 20 регионов, председатели территориальных избирательных комиссий.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что с февраля по апрель в регионах прошло более 70 встреч членов Центральной избирательной комиссии с порядка 10 тыс. избирателей, в том числе с лицами с инвалидностью. С 2017-го в целях реализации Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Казахстан подписал двумя годами ранее, при Центризбиркоме действует соответствующая рабочая группа в составе 19 человек. В 2018-м ею был подготовлен ряд законодательных изменений.

Член ЦИК Анастасия Щегорцова сообщила, что от рабочей группы принято 30 предложений. Часть из них касается детализации вопросов оснащения помещений для голосования, привлечения волонтеров, переводчиков жестового языка. Учтено предложение о разработке для лиц с инвалидностью по зрению трафаретов для заполнения избирательного бюллетеня с использованием шрифта Брайля.

Как было отмечено, местные исполнительные органы должны подготовить сведения о количестве избирателей, для которых необходимы особые условия, проверить доступность участков и их оснащенность для обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью. На сегодня ситуация такова.

– Оснащены пандусами 92% участков. Тактильные указатели имеют: при входе в помещение 82,3% участков, в помещении для голосования – 73%. Планируется ко дню голосования установить пандусы на 253 участках, тактильные указатели при входе – на 525, в помещении – на 813. На 95,2% участков запланировано оборудование уголков для людей с ограниченными возможностями, на 94,1% – кабин с учетом доступа граждан, пользующихся креслами-колясками, – проинформировала Анастасия Щегорцова.

Однако член рабочей группы, депутат Сената Парламента Ляззат Калтаева считает, что вопросы политического участия лиц с инвалидностью не сводятся только к обеспечению физической доступности. Необходимо поднимать вопрос о готовности правильно понимать права таких людей.

– На законодательном уровне мы добились отхода от дискриминационного использования слова «инвалид» и перешли к «лицам с инвалидностью», от «слепой», «глухой» – к «людям с нарушениями слуха и зрения». Но на местах до сих пор используются старые термины, – возмутилась сенатор. – Вопрос доступа к информации стоит не только у людей с нарушениями слуха, речи, зрения. Мы не должны забывать, что есть люди маленького роста, для которых высоко размещенные плакаты, экраны с мелким шрифтом, с отражающей поверхностью тоже являются препятствием для получения нужной информации. Есть много дееспособных граждан, но при этом у них особые потребности в информации в формате easy-to-read о предстоящих выборах. Этот формат подходит и для пожилых людей, и с нарушениями слуха. Предлагаю рабочей группе обратить на это внимание.

Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова отметила, что наличие пандуса еще не гарантирует соответствие его стандарту, и если вдруг избирательный участок не будет им оснащен, то у граждан должна быть возможность заранее прикрепиться к другому участку.

– На участках, как правило, комиссия знает, сколько у них лиц с инвалидностью, какой именно группы. Надо создавать соответствующие условия. Пандус же строится не для конкретной кампании, он всегда должен там быть, и должен обеспечивать дос­тупность, – поддержал Нурлан Абдиров.

Председатель общественного объединения инвалидов «Qamqor plus» Нияз Сундеталиев по видео­конференцсвязи из Караганды отметил позитивные изменения, в том числе в отношении общества к таким, как он.

– Когда начинается электоральный период, с моего избирательного участка звонят, узнают, действительно ли я здесь проживаю, приду ли на голосование, спрашивают, какая нужна помощь. И даже готовы прийти ко мне домой. Поэтому говорить о том, что избирательные участки недоступны или не готовы принимать людей с инвалидностью, неправильно, – сказал он.

Доступность избирательных участков для людей с инвалидностью проверяет и общественный фонд «Еркіндік қанаты». Его исполнительный директор Елена Швецова отмечает, что та готовность, о которой рапортуют госорганы, на деле бывает не всегда.

Так, свободный доступ в избирательные участки подразумевает не просто наличие пандуса, но еще и доступность входа в помещение, проходов, кабины без порогов... Людей с инвалидностью должны сопровождать индивидуальные помощники либо волонтеры. Важны высота информационного стенда и размер шрифта на напечатанных документах, наличие визуальных и тактильных указателей.

– В национальном законодательстве сохраняется фокус не на социальных барьерах, а на физических нарушениях организма человека. Это не дает людям с инвалидностью чувствовать себя достойно и полноценно участвовать в общественной и политической жизни страны. Не принят закон о дискриминации, не дается точного определения данного термина, а потому юридически такие действия невозможно доказать, – подчеркнула Елена Швецова.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании, касался актуализации сведений об избирательных участках на портале «Интерактивная карта доступности «Доступная среда».

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов рассказал, что в карту занесено более 34 тыс. объектов. Свыше 8,6 тыс. являются избирательными участками, из них порядка 7 тыс. полностью или частично доступны для лиц с опорно-двигательными нарушениями. Полностью адаптированы только 2 600 участков.

При этом вице-министр по­обещал усилить работу мониторинговых групп. Проводимый мониторинг уже демонстрирует формальный подход в регионах. Например, пандусы есть, но они не соответствуют СНИПам. Есть ветхие объекты, не подлежащие адаптации. По результатам проверки порядка 900 объектов инфраструктуры наложено штрафов на 50 млн тенге.

– Говоря «частично доступны» или «недоступны», мы сами признаем, что нарушаем права людей. Из 8 600 избирательных участков доступны 2 600, – посетовала депутат Мажилиса, президент РОО «Казахстанская конфедерация инвалидов» Жанат Омарбекова. – Есть законодательная база, должны быть предписания, за это люди должны нести ответственность. СНИПы с 2015 года не менялись, нужны национальные стандарты. Должны быть судебные прецеденты по наказанию. Я семь лет слышу про интерактивную карту, выделяются огромные средства на ее содержание, но насколько ею пользуются люди с инвалидностью? Просто для галочки, получается?

Констатируя некачественную актуализацию сведений, Жанат Омарбекова подчеркнула: «Мы порекомендовали местным исполнительным органам. А где наказание за то, что они нарушают закон?» На местах надо использовать такие понятия, как «разумные приспособления», «ситуационная помощь», считает она. И раз мы строим инклюзивное общество, то должны уже наконец менять общественное сознание.