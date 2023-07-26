Парадоксы казахской литературы, или Почему в Казахстане сегодня не пишутся яркие произведения
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Бигельды Габдуллин, публицист
Недавно я поместил в социальной сети Facebook (ФБ) пост под названием «Парадоксы нашей литературы», где пунктирно обозначил важную особенность нашей духовной и культурной жизни – почему за последние 30 с лишним лет независимости Казахстана отечественными литераторами не создано ни одного выдающегося произведения, скажем, на уровне романа «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Казалось бы, все «шлюзы» запретительной политики власти убраны, никто не принуждает писателей сочинять под диктовку, но шедевров все нет.