Фото: прокуратура СКО
Происшествия

Парень убил отчима в СКО

24-летний житель Северо-Казахстанской области убил отчима, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры СКО.

Убийство на бытовой почве произошло 18 октября в Есильском районе.

По словам заместителя прокурора области Мурата Кожамкулова, 24-летний житель села Явленка в тот день распивал алкоголь со своим отчимом. Они поссорились, и молодой человек нанес множество колото-резаных ранений своему оппоненту. Мужчина 1976 года рождения не смог выжить.  

По факту начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство».

Проводятся следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Ход расследования взят на контроль прокуратуры области.

Также зампрокурора области отметил, что в целом криминогенная обстановка в регионе стабильная и характеризуется снижением преступности по итогам 9 месяцев на 6,4% (с 3 904 до 3 656).

Однако наблюдается незначительный рост убийств (с 20 до 22), которые, как и прежде, совершаются в быту, на фоне алкогольного опьянения, из-за возникших ссор, в основном безработными и имеющими низкий социальный уровень жизни.

В этой связи прокуратурой области вопросы профилактики убийств рассмотрены на заседании Координационного совета СКО по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью с участием руководителей государственных и правоохранительных органов.

Акимату области рекомендовано рассмотреть вопрос выделения денег на поддержание общественной безопасности, проблемных семей и других «рисковых» групп населения.

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