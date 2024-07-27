Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде

27 июля казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях по 8 видам спорта, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

ДЗЮДО

48 кг, Абиба Абужакынова - Сара Ришони – Израиль) 1-раунд

60 кг, Елдос Сметов - Торнике Чкадуа (Нидерланды) 1-раунд

Отборочные схватки начнутся в 13:00 по времени Астаны, а финальный блок в 19:00. Соревнования по дзюдо в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Стрельба с 10 метров из пневматической винтовки, микст

Казахстан-1 (Ислам Сатпаев, Александра Ле), Казахстан-2 (Арина Алтухова, Константин Малиновский). За золотую медаль будут бороться команды, занявшие в отборе 1-2 места, 3-4 места оспорят между собой «бронзу».

Квалификация начнется в 12:00 по времени Астаны, а финалы в 13:30.

Стрельба с 10 метров из пневматического пистолета:

Никита Чирюкин, Ирина Юнусметова. Мужская квалификация начнется в 13:30, женская в 15:30. Телеканал "Хабар" покажет квалификацию мужчин.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Квалификация:

Владислав Яковлев выступит в первой шестерке.

Из каждой шестерки напрямую в четвертьфинал выйдут по 3 спортсмена. Остальные поборются за дополнительные путевки 28 июля. Трансляция на телеканале Qazsport в 11:55.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Многоборье: Милад Карими

Упражнение на коне: Нариман Курбанов

Квалификацию покажет телеканал «Хабар» в 18:30

ВЕЛОСПОРТ

Финал индивидуальной гонки на время: Евгений Федоров.

18:35, телеканал Qazsport

ТЕННИС

Александр Бублик - Тейлор Фриц (США) 15:00, телеканал Jibek Joly.

Юлия Путинцева - Марта Костюк (Украина) 15:00, телеканал Jibek Joly.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Кирилл Герасименко - Николас Бургос (Чили) 23:00

БОКС

63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы - Ойер Ибаречче (Испания).

00:52, телеканал «Хабар»