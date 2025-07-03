Фото: amanatpartiasy.kz

На этот раз в Алматинской области работы по очистке территории прошли в Карасайском районе – вблизи реки Шамалған. В мероприятии приняли участие депутаты маслихатов всех уровней, члены первичных партийных организаций и сельчане. Около 30 человек внесли свой вклад в дело защиты чистоты родного края. С двух гектаров территории было собрано 1,5 тонны мусора, который отправили на специализированный полигон.

«Летом берега рек и озёр становятся излюбленным местом отдыха. Поэтому нам крайне важно поддерживать чистоту у реки Шамалған. В ходе акции были убраны скопившиеся бытовые отходы, полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. Всё это вывезено на полигон. Экологическая инициатива «Таза бейсенбі» активно развивается и в сельских округах. Мы продолжим эту работу. Убеждён, что каждый человек должен проявлять любовь к родной земле, начиная с элементарного – с чистоты вокруг себя», – отметил председатель Карасайского районного филиала партии AMANAT Каныбек Айтжанов.

В городе Степногорске Акмолинской области сотрудники государственных органов и члены партии приняли активное участие в акции по благоустройству города. Более 100 человек начали мероприятие с утренней зарядки на центральной площади, после чего приступили к уборке городского парка. Мужчины косили траву, женщины красили бордюры и белили деревья.

В Алматы экологическая акция прошла в парке Желтоксан. Участники очищали территорию от мусора и сорняков, приводили парк в порядок. Подобные инициативы делают общественные пространства не только более комфортными, но и способствуют формированию экологической культуры и ответственности среди населения.

«Мы все живём на одной Земле, в одном Отечестве. Я не хочу, чтобы наши дети и внуки страдали из-за нашего равнодушия. Берегите землю – она у нас одна», – сказал заместитель директора городской поликлиники №28 Дидар Ерменбаев.

В Шымкенте акция «Таза бейсенбі», организованная городским филиалом партии AMANAT, прошла возле школы №30 в районе Еңбекші. Более 70 человек вышли на уборку территории вокруг школы: собрали мусор, скосили траву, провели санитарную обрезку деревьев. В результате место стало гораздо более уютным и безопасным для учеников и жителей.

В области Жетысу акция прошла в селе Алмалы Сарканского района. Здесь 30 человек провели работы по уборке собственной территории. В целом в рамках инициативы в регионе очищено 113 участков, включая водоёмы и берега рек и озёр. Эти действия вносят вклад в улучшение экологической ситуации области.

«Такие добрые дела – это конкретное проявление бережного отношения к природе. Жители сёл с энтузиазмом откликнулись и показали важность чистоты окружающей среды», – было отмечено организаторами.

В Мангистауской области активисты провели совместную уборку с участниками трудового отряда «Жасыл ел» в парке «Тәуелсіздік». Они очищали общественные пространства от мусора и занимались озеленением.

В Северо-Казахстанской области в селе Явленка прошла акция на берегу реки Есиль. Члены партии и сотрудники местных организаций несколько часов очищали прибрежную зону от мусора.

В селе Үшбулак Казыгуртского района Туркестанской области в рамках субботника была благоустроена Аллея ветеранов. В мероприятии участвовали председатель районного филиала партии Есимхан Иcакулов, глава первичной партийной организации Карабау Еркин Ахметов и другие активисты.

В городе Каражале области Улытау в акции на площади «Мәңгілік Ел» приняли участие молодёжь из «Жасыл ел» и члены партии. За несколько часов они очистили территорию от сорняков и собрали пять мешков мусора.

«Таза бейсенбі» – это не просто уборка. Это конкретный шаг к улучшению экологического состояния страны, воспитание любви к природе и пример для молодёжи. Обычная уборка – это и проявление заботы о природе, и уважение к родному краю. Сегодня мы многое сделали вместе с молодёжью», – подчеркнула представительница филиала партии Жансая Садуакасова.

Отметим, что за первое полугодие 2025 года акция «Таза бейсенбі» была проведена 26 раз по всей стране. Очищено более 600 загрязнённых территорий – парки, скверы, берега водоёмов, памятники героям Великой Отечественной войны, объекты историко-культурного значения. В ней приняли участие около 15 тысяч человек. Собрано свыше 2000 тонн мусора, отправленного на переработку.