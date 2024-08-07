Партнерство во благо здоровья: новая эпоха развития казахско-узбекских связей в сфере медицины

Казахстан и Узбекистан — два соседних государства, объединенные общей историей, культурой и ценностями. История отношений между двумя странами уходит далеко в глубь веков. На протяжении многих столетий наши народы жили бок о бок, деля горесть и радость, поддерживая друг друга в трудные времена

Коллаж: Павел Цедилин

Последние годы ознаменовали новую эпоху развития двусторонних отношений. Новые горизонты сотрудничества открылись благодаря решительной политической воле лидеров двух стран.

В частности, объемы товарооборота между Узбекистаном и Казахстаном значительно увеличились. Страны активно развивают совместные проекты в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей. Активный культурный диалог, в рамках которого проводятся совместные фестивали и выставки, укрепляет взаимопонимание и близость двух народов.

Отношения между Узбекистаном и Казахстаном выходят на новый уровень и в сфере здравоохранения. Так, проведенные в нашей стране в 2019 году Дни казахской медицины послужили основой для расширения и укрепления взаимовыгодных связей в этой области.

Благодаря этому начался регулярный обмен специалистами по различным направлениям, организуются взаимные стажировки, мастер-классы, совместные операции. Между медицинскими научно-исследовательскими институтами, специализированными центрами двух стран подписано 4 меморандума о сотрудничестве.

В мае этого года в рамках 77-й сессии Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения в Женеве мы провели встречу с министром здравоохранения Казахстана, на которой обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере медицинского образования, включая обмен специалистами и совместные образовательные программы по подготовке медицинских кадров, рассмотрения возможностей создания совместных медицинских учебных центров, координации взаимного и регионального сотрудничества в сфере здравоохранения.

Мы активно развиваем кооперацию и в фармацевтической отрасли. В настоящее время в Республике Узбекистан осуществляет деятельность 152 предприятий которые производят более 2,8 тысяч наименования лекарственных средств и изделий медицинского назначение.

В Казахстане осуществляют деятельность 19 предприятий которые производят более 1,5 тысяч наименования лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В 2022 году экспорт фармацевтической продукции в Казахстан составил 7,7 млн долларов США. Для увеличения наименований и количества фармпрепаратов между ЧП Dentafillplyus (Узбекистан) и промышленной зоной «Антустик», расположенной в Шымкенте подписано двустороннее соглашение, согласно которому выделено 1,5 гектара земельного участка. В рамках данного проекта будет создано производство мощностью в 200 млн таблеток, 100 млн капсул и 3 млн саше в год, всего будет выпускаться более 120 наименований продукции.

На сегодняшний день в нашей стране зарегистрированы 82 наименований лекарств, 18 наименований изделий медицинского назначения и медицинской техники производителей Казахстана. В свою очередь, в Казахстане зарегистрировано 49 наименований фармацевтической продукции производителей Узбекистана, в том числе 6 наименований лекарственных средств, 39 наименований изделий медицинского назначения.

Также в настоящее время действует Межгосударственная комиссия по стандартизации, регистрации и контролю качества лекарственных средств, медицинских изделий и медицинской техники государств-участников СНГ.

В рамках достигнутых договоренностей сторонами осуществляется обмен опытом в сфере обращения лекарственных средств с учетом взаимной заинтересованности в обеспечении гарантий безопасности, эффективности и качества лекарственных средств для жизни и здоровья граждан.

Вместе с тем, мы обмениваемся опытом в проведении доклинических и клинических исследований лекарственных средств в соответствии с правилами надлежащей лабораторной практики, правилами надлежащей клинической практики и требованиями к проведению исследований лекарственных средств.

Важным элементом узбекско-казахского сотрудничества в сфере здравоохранения является и взаимодействие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В частности, между странами подписано Соглашение о взаимном признании Сертификатов вакцин. Сторонами налажен обмен информацией о проводимых научно-практических мероприятиях с целью обеспечения участия ученых-медиков и медицинских специалистов двух стран в проводимых НПМ.

Ежегодно на двусторонней основе реализуется ряд программ для врачей и студентов медицинско-образовательных учреждений двух стран по различным направлениям, которые включают в себя ознакомительные поездки в рамках обмена опыта с привлечением высококвалифицированных специалистов в сфере медицины и образования.

В декабре 2022 года в целях изучения опыта Казахстана в сфере ГЧП, внедрения медицинского страхования и цифровизации в систему здравоохранения, состоялся визит делегации министерства здравоохранения, по итогам которой была достигнута договоренность о подписании Меморандума и утверждения сетевого графика между министерствами здравоохранения двух стран.

Узбекистан и Казахстан активно сотрудничают в области медицинских исследований, направленных на изучение эпидемиологических рисков, разработку новых лекарственных средств и методов лечения. Совместные научные проекты позволяют объединить ресурсы и знания для достижения лучших результатов. Одним из приоритетных направлений сотрудничества является и внедрение современных технологий, в том числе развитие телемедицины, использование искусственного интеллекта для диагностики и лечения, а также внедрение новых медицинских устройств и оборудования.

Стоит сказать, что партнерство между Узбекистаном и Казахстаном в сфере здравоохранения имеет большие перспективы для роста. При этом обе стороны заинтересованы в дальнейшем расширении и углублении медицинского сотрудничества по различным направления. Развитие этого взаимодействия несомненно будет способствовать укреплению двусторонних отношений и достижению общих целей в области здравоохранения.