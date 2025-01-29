Пассажирка родила на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк

На борту самолета Uzbekistan Airways, следовавшем из Ташкента в Нью-Йорк, у пассажирки начались роды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на авиакомпанию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бригадир, оценив ситуацию, по громкой связи попросила откликнуться врачей на борту. На призыв о помощи откликнулись пассажиры – врач-акушер и врач-хирург. Спустя некоторое время у пассажирки родился мальчик.



В связи с этим, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на запасной аэродром в городе Кефлавик (Исландия).

После благополучной посадки на борт поднялись медики, чтобы оказать необходимую помощь.

Мать и новорожденный были доставлены в местную клинику.