Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских детей Казахстана

Фото: facebook.com/rakhimbaev

Об этом на своей странице в Facebook рассказал основатель школы IQanat Айдын Рахимбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам Рахимбаева, «в прошлый свой приезд в Казахстан Павел Дуров разглядел школу в Google Map и, заинтересовавшись, захотел ее посетить. Во время визита начал расспрашивать детали учебного процесса, по какому формату отбираются самые-самые на олимпиадах из десятков тысяч сельских детей, как затем получают отличные стартовые возможности. Его интерес рос, и он задавал все больше вопросов. Оказалось, в свое время он сам окончил школу для одаренных детей».

«Он довольно надолго задержался в школе. Узнав, как сильно меняются дети из простых аулов за годы учебы, делают рывок и поступают затем в лучшие, включая зарубежные ВУЗы , предложил оплатить учебу нескольких детей, которые немного не дотянули до гранта», – пояснил Рахимбаев.

Меценат лично отбирал кандидатов, в результате чего 12 детей из самых отдаленных уголков Казахстана получили гранты в школу для одаренных детей.