Павлодарская область представит свою сельхозпродукцию на ярмарке в Астане

15 и 16 октября товаропроизводители из Павлодарской области представят свою продукцию на столичной ярмарке, передает официальный сайт акимата Астаны.

Сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия региона привезут для жителей и гостей столицы 520 тонн продукции: 280 тонн картофеля, 60 тонн моркови, 40 тонн капусты, 15 тонн свеклы, 28 тонн говядины, 28 тонн конины, 11 тонн молочной продукции, 10 тонн рыбы, 8,5 тонн меда, 7 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов, 6 тонн растительного масла, 3 тонны баранины, 2 тонны мяса птицы и 100 тыс. штук яйц.

По опыту прошлых лет из всей продукции павлодарских сельхозтоваропроизводителей особой популярностью пользуется у астанчан мясо, мясная продукция, мед, картофель и овощи.

Стоит отметить, что сельхозярмарки позволяют товаропроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на товары будут на 10-20% ниже рыночных.

Во время ярмарки для жителей и гостей столицы также подготовлена концертная программа.

Сельхозярмарки в столице проходят каждые выходные до 30 октября.

Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран, 48.

Следующими свою продукцию представят предприниматели Карагандинской и Улытауской областей – 22-23 октября.