Переход к прямой демократии

1 сентября Президент выступил с объемным Посланием народу Казахстана. «Чтобы стать по-настоящему развитой страной, мы должны совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями, – отметил в программном документе Глава государства. – Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития. В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекорд­ные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 миллиардов долларов, из которых 84 – это экспорт. Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов».

Казахстану необходимо по­этапно, но твердо и решительно перейти на новую экономичес­кую модель, во главе которой, по словам Президента, стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан. Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность.

Это Послание содержит конкретные контуры и элементы новой модели экономической политики нашей страны. С момен­та вступления в должность в 2019 году Глава государства реализует комплексный план реформ во всех областях. Модернизационная повестка Касым-Жомарта Токаева включает в себя глубинные изменения в политической, экономической, социальной и других сферах.

В Послании Президент остановился на ключевых моментах в рамках уже реализованных по его поручению мер. В первую очередь нужно отметить реформы в политической сфере. Проведен исторический референдум по поправкам в Конституцию. Мы перешли на смешанную избирательную систему, люди теперь могут выбирать конкретных кандидатов в Мажилис и маслихаты. Введена выборность сельских акимов. Планируются выборы акимов районов. Появились новые политические партии. Растет политическая конкуренция. Все это работает на большее участие наших граждан в процессах принятия решений.

В конечном счете, главная цель всех этих преобразований – формирование общества ответственных граждан, объединенных общей идеей – процветание страны. Мы наблюдаем как в экспертной, так и гражданской среде активно обсуждаются инициативы Президента. Они вызвали живой отклик у общественности, потому что стали ответом на сформированный запрос граж­дан – запрос на позитивные изменения в экономике страны. Глава государства поручил повысить минимальную заработную плату и социальные выплаты. Касым-Жомарт Токаев уже говорил, через какие механизмы и проекты эта процедура будет происходить. Конечно, решить проблему расслоения среди казахстанцев разом невозможно. И да, риски имеются. Тем не менее, на мой взгляд, это реальный шаг к дальнейшему реформированию социальной сферы и поддержка людей.

В новом программном докумен­те обозначены конкретные инициативы по разным направлениям, включая поддержку МСБ, привлечение инвестиций, реформу в сфере налогообложения, межбюджетные отношения, а также по многим другим направлениям. Акцент предполагается сделать на ослабление государственного регулирования и ограничений в экономике. Фокус будет направлен на расширение доли участия в ней частных компаний.

Речь идет о невмешательстве, а не о полном отказе от контроля. Государство выступает гарантом безопасности, но при этом дает максимальную свободу, необходимые условия для развития и защиту от рисков. Глава государства в Послании четко определил задачи и сроки, в которые эти цели должны быть решены.

Более того, определены и адресаты, ответственные за результат. Совершенно точно названы и причины, негативно влияющие на рост экономики: нехватка кредитных ресурсов, недофинансирование малого и среднего бизнеса, увлечение банков второго уровня потребительскими кредитами.

В Казахстан зайдут новые банки. На мой взгляд, это и есть своего рода лакмусовая бумага, которая проявит уровень готовности и конкурентоспособности отечественных банков – что они могут предложить своим потребителям, какие программы, условия и варианты.

Ряд инициатив Главы государства заслуживает отдельного внимания и обсуждения в обществе. В частности, предложенное Президентом проведение референдума по строительству АЭС. Это очень важная с политичес­кой точки зрения инициатива, потому что еще раз доказывает стремление Главы государства к дальнейшему внедрению элемен­тов прямой демократии в политическую повестку нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев в Пос­лании отметил необходимость дальнейшей реформы государственного управления. Новые полномочия даны Правительству. Это связано с необходимостью повышения уровня ответственности первых руководителей министерств. Собственно говоря, в этом есть логика всех предыдущих реформ, инициированных Президентом страны. Мы сейчас видим, что уже после Послания реализуется новый этап реформы госуправления. Начинается новый этап административной реформы в целом.

Очень важная инициатива связана с фондом «Келешек», который дает доступ к качественному образованию вне зависимости от социального статуса семьи ребенка и региона проживания. В совокупности с инициативой «Нацфонд – детям», о которой ранее говорил Глава государства, этот проект будет работать не просто на повышение уровня образовательных услуг для подрастающего поколения, но и в целом на повышение потенциала человеческого капитала нашей страны. Эта важная инициатива будет иметь большой мультипликативный эффект, результаты которого мы увидим уже через несколько лет.

Для эффективной реализации обозначенных инициатив необходима консолидация государственных и общественных институтов. В этой связи Сенат Парламента, как отметил спикер Маулен Ашимбаев, готов к активной работе по законодательному обеспечению Послания и предложенных реформ. Как и прежде, депутаты будут инициировать законы и работать над совершенствованием нормативно-правовой базы, регулирующей разные сферы. Как вы знаете, Сенат активно внедряет новый формат работы с маслихатами, экспертным сообществом, коллегами из госорганов и бизнес-структур, включая участие в диалоговых площадках.

Важное направление в совместной работе Сената с маслихатами – это решение актуальных вопросов регионов. Проблем там немало. Большинство из них связаны с инфраструктурой, социальными объектами, реализацией государственных программ. Наша общая цель – способствовать развитию страны и обеспечить высокий уровень благосостояния граждан.