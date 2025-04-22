Первый Национальный фестиваль креативности стартовал в Казахстане

Культура
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Он проходит в рамках Всемирного дня креативности.
 

Фото: МКИ РК

Фестиваль соберет отечественных деятелей культуры, искусства и образования и продлится с 21 по 26 апреля в шести городах страны: Астане, Алматы, Павлодаре, Атырау, Усть-Каменогорске и Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Всего запланировано больше 100 мероприятий: мастер-классы, лекции, творческие лаборатории, выставки дизайнеров, художников, иллюстраторов, ярмарки ремесленников, публичные выступления артистов, перформансы, презентации проектов образовательных учреждений, городских инициатив, бизнеса и общественных организаций.

Цель Национального фестиваля креативности – дать возможность жителям и гостям страны познакомиться с участниками мероприятия и поддержать развитие креативных индустрий. Это направление сегодня признаётся одним из ключевых драйверов инноваций, новых рабочих мест, предпринимательства и культурной самореализации во многих странах мира.

Организатором выступил Альянс креативных индустрий Казахстана при содействии Министерства культуры и информации РК.

На сайте ООН говорится, что в глобальном масштабе на креативные индустрии приходится около 3,1% мирового ВВП, в них занято 6,2% рабочей силы, причем, молодежь составляет значительную часть этой демографической группы. Согласно данным аналитиков, к 2030 году эта отрасль, являющаяся одной из самых быстрорастущих, будет составлять 10% мирового ВВП. В Казахстане же по прогнозам к 2029-му году вклад креативных индустрий в ВВП страны увеличится до 2%.

Напомним, что в 2017 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 апреля Международным днем креативности и инноваций, чтобы повысить осведомленность о роли творческой деятельности во всех сферах человеческой жизни.

В оргкомитете фестиваля отметили, что участие Казахстана во Всемирном дне креативности – это признание вклада страны в развитие креативной экономики и важный шаг на пути к международной интеграции в области культуры, образования и инноваций. В планах организаторов в 2026-м году расширить рамки фестиваля и привлечь к участию все регионы Казахстана.
 

#Казахстан #фестиваль #креативная индустрия

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