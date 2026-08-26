Новые маршруты и совместные съемки: о чем договорились Казахстан и Вьетнам

Креативная индустрия

Казахстан и Вьетнам обсудили новые совместные проекты в сфере культуры и креативных индустрий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча в рамках Дней культуры Казахстана во Вьетнаме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ.

Среди перспективных направлений стороны обозначили кинематограф, исполнительское искусство, культурный туризм, сохранение историко-культурного наследия, традиционные ремесла и современный дизайн.

Отдельное внимание уделили созданию совместных культурно-туристических маршрутов и расширению контактов между представителями творческих индустрий двух стран.

Казахстанская сторона также предложила проводить взаимные недели кино, активнее участвовать в фестивалях и развивать совместные съемочные и кинопроекты.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над новыми совместными инициативами.

#Казахстан #культура #Вьетнам #проекты

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