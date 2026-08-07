Comic Con Astana побил рекорд

Пятый год подряд в столице проходит фестиваль современной поп-культуры Comic Con Astana, объединяющий любителей комиксов, игр, кино, аниме, косплея и других направлений креативной индустрии. Четыре дня насыщенной программы, две площадки – Ледовый дворец «Алау» и Barys Arena, сотни мероприятий, среди которых – встречи с известными на весь мир актерами, блогерами и художниками, игровые турниры по популярным дисциплинам, мастер-классы, лекции и презентации, концерты и танцевальные выступления, настольные и ролевые игры, тематические шоу и множество других активностей для всей семьи.

Главной площадкой фестиваля стала Barys Arena, а в «Алау» развернулась выставочная программа: здесь работали аллеи звезд и авторов, где можно было получить автографы, ярмарка, зоны мастер-классов, боевых искусств, настольных и видеоигр.

– Comic Con Astana – это международная платформа, которая объединяет индустрию, открывает новые возможности для талантливых людей и способствует развитию креативной экономики Казахстана. Благодаря фестивалю изменилось само отношение к гик-культуре. Она стала частью современной городской культуры и пространством, где люди разных возрастов и интересов находят друг друга, – отметила генеральный продюсер фестиваля Наталья Абрашкина.

Отечественные продукты

Каждый год Comic Con дает молодым художникам, иллюстраторам, авторам, разработчикам и создателям цифрового контента возможность представить свои проекты широкой аудитории и познакомиться с представителями индус­трии. Нынче одним из таких проектов стал арт-фильм Tengrida: Cyber Steppe, объединивший эстетику киберпанка, технологии искусственного интеллекта и мотивы культуры Великой степи.

Гостям впервые представили трехминутный AI-анимационный эпизод о Тенгриде – героине, которая выходит на киберарену, чтобы вернуть людям способность видеть правду и восстановить справедливость. Соавтор фильма и создатель персонажа – алматинка Аружан Жунусова, получившая номинацию в конкурсе косплея в прошлом году. Следующим этапом проекта станет участие в Astana AI Film Festival.

Зрители также увидели эксклюзивный трейлер первого казахстанского сериа­ла о супергероях Toxic, который выйдет в сентябре. Автор идеи – режиссер, сценарист и продюсер Алишер Утев, создатель знаменитого сериала «5:32».

Главные лица

Впервые в истории Comic Con Astana фестиваль принял сразу четырех международных хедлайнеров – главных гостей. Актеры отвечали на вопросы поклонников, раздавали автографы и делились впечатлениями о Казахстане.

Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в «Игре престолов», назвал казахстанцев открытыми и доброжелательными, похвалил конину и рассказал, что очень хочет посетить Мангистау. На пресс-конференции у него спросили, где мог бы расположиться Казахстан в географии «Игры престолов»?

– Казахстан находится между двумя очень сильными соседями. В сериале он мог бы быть территорией дипломатии между землями Ланнистеров и Страной дотракийцев. Это была бы страна, которую и те и другие считают лучшим другом, – сказал хедлайнер фестиваля. Он также пообещал передать эстафету посещения Казахстана писателю и сценаристу, автору цик­ла романов «Песнь льда и пламени» Джорд­жу Р. Р. Мартину.

Ирландский актер Пол Андерсон, сыгравший Артура Шелби в «Острых козырьках», признался, что наш Comic Con – лучший из всех, где он когда-либо был, а Астана по дороге из аэропорта напомнила ему Лос-Анджелес. Актер рассказал, как начинал карьеру в дос­таточно зрелом возрасте. Как правило, достаются ему «плохие парни», хотя сам он очень веселый и мечтает попробовать себя в комедии.

Сердца аниме-фанатов покорили звезды нашумевшего сериала One Piece от Netflix Иньяки Годой и Таз Скайлар. Мексиканский актер Иньяки Годой рассказал, в частности, о главном герое сериала Манки Д. Луффи:

– Наверное, Луффи научил меня быть увереннее в себе, поверить, что любую мечту можно претворить в жизнь. Он напоминал меня в детстве. И я повесил фотографию маленького себя, чтобы помнить: все желания сбудутся, если быть таким же уверенным и радоваться тому, что делаешь.

Таза Скайлара, сыгравшего в сериале Санджи, заинтересовало обсуждение возможности экстремального отдыха в горах Казахстана.

– Я за приключенческий туризм. Как только речь идет о доступности, развитии инфраструктуры, появляются рамки, сразу меньше свободы. Я бы даже сказал – пропадает все веселье. А путешествия должны быть интересными, чтобы человек ими действительно насладился, – считает актер.

Также фестиваль посетили международные звезды косплея Kamui, Leon Chiro и Elizabeth Rage, популярные блогеры Даня Крастер, Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak, Dalbek, FixEye, Nowkie, Егор Шкред, Кирилл Соеров, Domer Grief, Ten Yujin, итальянский художник комиксов Паоло Панталена, сот­рудничающий с гигантами индустрии комиксов Marvel и DC, южнокорейская K-pop-группа Kandis и многие другие.

Любимые персонажи

Традиционно главное и самое зрелищное событие фестиваля – международный конкурс косплея, на который в этом году зарегистрировалось 400 участников из 20 стран. Они исполняли хореографические композиции, демонстрировали навыки владения оружием, которым пользуется их персонаж, разыгрывали целые спектакли. У каждого был свой подход к созданию образа – от сложной ручной работы и технологичных костюмов до командных постановок и авторских персонажей.

Общий призовой фонд составил 20 млн тенге, за них в финале боролись 64 претендента. В состав жюри вошли известные представители мировой косплей-индустрии: Kamui, Leon Chiro, Grafomanka, Zakos Snowman, Таис Туканова, Sazura и Анна Bricks.

– Отбирая победителей номинаций, мы смотрели на выступления на сцене, на технику воссоздания конструкций, точность воспроизведения персонажа. Нам было невероятно сложно принять решение, потому что уровень косплея действительно высокий, – подчеркнула член жюри Светлана Квиндт (Kamui). Именно на ее видеоуроках учились в свое время многие известные сегодня на весь мир косплееры.

Жюри выбрало победителей в 20 номинациях. Гран-при фестиваля, 4,5 млн тенге и звание «Чемпион арены Comic Con Astana 2026» получила россиянка с ником Frau Haku за образ Лаэзель в броне «Объятия жнеца» из игры Baldur’s Gate 3. Девушка фактически выплавила настоящий доспех и меч из металла и выполнила множественные узоры на ткани.

– Лаэзель – мой любимый персонаж. Костюм сделан из бархата, стали, латуни, литьевого пластика и «тонны» вышивки. Его вес – 35 килограммов. В создании мне помогали друзья, ушло на это почти два года. Потрачено много нервов и сил, и я очень рада, что мой образ удостоен главной награды фес­тиваля, – поделилась эмоциями сразу после награждения победительница косплей-конкурса Ольга Хаку.

Приз за первое место и 2,3 млн тенге тоже уехали в Россию – косплееру Horn за образ эльфа Эредина из игры «Ведьмак 3». Второе место и 1,6 млн тенге остались в Казахстане: их получила астанчанка с ником Gol.D.Moon в образе Охотницы из видеоигры Monster Hunter. Приз за третье место и 1,2 млн тенге забрала команда из Астаны «Мужицкий дождь» в образе элитных космических десантников «Адептус Астартес» из вселенной Warhammer 40,000. Среди отмеченных работ – образы персонажей Marvel Rivals, League of Legends, World of Warcraft, The Legend of Zelda, K-pop Demon Hunters, Silent Hill.

За годы проведения Comic Con Astana прошел путь от нового для столицы формата до крупнейшего фестиваля современной поп-культуры Центральной Азии и одного из наиболее узнаваемых культурных брендов Казахстана. Поддержка акимата позволила фестивалю расти и развиваться, ежегодно расширяя масштаб и международную географию.

Сегодня Comic Con Astana вносит вклад в развитие креативной индустрии, событийного туризма и международной узнаваемости столицы, показывая, как культурные инициативы становятся значимыми событиями международного уровня.