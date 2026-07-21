Книга - основа креативной экономики: в Казахстане дан старт стратегическому партнерству по развитию книжной индустрии

Креативная индустрия
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках реализации Указа Главы государства от 16 марта 2026 года «О мерах по развитию культуры чтения и формированию интеллектуальной нации» в Казахстане сделан важный шаг, направленный на развитие культуры чтения, поддержку национальной литературы и придание нового импульса устойчивому развитию книжной индустрии, передает корреспондент Kazpravda.kz 

С этой целью корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» и общественный фонд «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» подписали меморандум о сотрудничестве. Документ подписали председатель правления корпоративного фонда «Фонд развития креативных индустрий» Ерлан Каналимов и председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков.

Главная цель меморандума - расширение читательской аудитории, формирование устойчивого спроса на интеллектуальный продукт, поддержка национальной литературы и создание условий для устойчивого развития книжной индустрии Казахстана. В рамках сотрудничества стороны будут совместно реализовывать республиканский марафон «Кітап оқитын ұлт», проводить системную работу по формированию культуры чтения, расширению читательской аудитории и укреплению взаимосвязи между литературой и креативными индустриями.

Кроме того, планируется организация форумов, фестивалей, выставок, творческих встреч, лекций, семинаров и других культурно-просветительских мероприятий. Главная особенность проекта - его масштаб. Уже в текущем году планируется привлечь к чтению свыше одного миллиона граждан по всей республике. Каждый участник прочитает до 15 книг, а в рекомендованный список включено более 300 произведений на казахском и русском языках.

Таким образом, в рамках проекта планируется сформировать до 15 миллионов книжных прочтений. Это станет не только свидетельством роста интереса к чтению, но и создаст новые возможности для отечественных авторов, издательств, книжных магазинов, переводческих проектов и развития креативных индустрий.

«Подписанный сегодня меморандум является практическим шагом по реализации Указа Главы государства от 16 марта 2026 года «О развитии культуры чтения и формировании интеллектуальной нации». Этот документ закладывает основу важного партнерства, направленного на развитие культуры чтения, поддержку отечественной литературы и создание новых возможностей для развития книжной индустрии Казахстана. Креативная экономика строится не только на создании творческого продукта - в ее основе лежат идеи, знания и интеллектуальная собственность. Именно книга является источником формирования этих ценностей. Появление миллионов новых читателей станет мощным стимулом для развития отечественных авторов и издательств, реализации новых творческих проектов и укрепления всей экосистемы креативных индустрий», - отметил председатель правления корпоративного фонда «Фонд развития креативных индустрий» Ерлан Каналимов.

В свою очередь председатель общественного фонда «Кітап оқитын ұлт - Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков отметил, что устойчивое развитие книжной индустрии прежде всего зависит от формирования постоянной читательской аудитории.

«Мы можем поддерживать авторов, издательства и книжные магазины. Однако без формирования устойчивого спроса на книгу полноценное развитие отрасли невозможно. Поэтому наша главная задача - вовлечь миллионы граждан в чтение и сформировать новую культуру чтения», - подчеркнул он.

В рамках партнерства стороны будут совместно реализовывать долгосрочные проекты, направленные на развитие культуры чтения, поддержку литературного творчества, обмен опытом и системное продвижение культурно-просветительских инициатив.

Подписанный меморандум станет вкладом в реализацию Указа Главы государства о развитии культуры чтения и формировании интеллектуальной нации, а также создаст прочную основу для реализации новых совместных проектов, направленных на повышение общественного интереса к чтению, популяризацию национальной литературы, развитие интеллектуального капитала и укрепление экосистемы креативных индустрий Казахстана.

#Казахстан #книга

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