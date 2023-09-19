Пилотные выборы

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Елена Ульянкина

Страна готовится к выборам акимов городов и районов. В том числе и Карагандинская область.

В качестве пилотных определили Актогайский и Осакаровский районы, город Приозерск. Назначена дата выборов – 5 ноября. За это политическое новшество проголосовали депутаты областного маслихата и закрепили свое решение в соответствующем постановлении.

Толчком к столь оперативным действиям народных избранников стало Послание Главы государства от 1 сентября 2023 года. В нем говорится о необходимости апробировать выборность акимов районов и городов областного значения.

Отметим, что раньше кандидатуры акимов согласовывали с депутатами маслихатов на основе косвенного права, то есть без учас­тия населения. Теперь же их будут выбирать местные жители, основываясь на своих представлениях о том, каким должен быть глава города или района.

#выборы #акимы #пилотный проект

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