«Пилотные» выборы

В Карагандинской области решено впервые провести выборы акимов города и районов. В качестве «пилотных» определили три региона – Актогайский, Осакаровский районы и город Приозерск.

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Назначена дата выборов – 5 ноября. За это политическое новшество проголосовали депутаты областного маслихата и закрепили свое решение в соответствующем постановлении.

Толчком к столь оперативным действиям народных избранников стало Послание главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года. В нем говорится о необходимости апробировать выборность акимов районов и городов областного значения.

Отметим, что раньше кандидатуры акимов согласовывали с депутатами маслихатов на основе косвенного права, то есть без участия населения. Теперь же их будут выбирать местные жители, основываясь на своих представлениях о том, каким должен быть глава города или района.