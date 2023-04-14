Платные парковки Астаны попали в поле зрения Комиссии по демонополизации экономики

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В заседании приняли участие руководство центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, Агентства по защите и развитию конкуренции, Агентства по финансовому мониторингу и других ведомств.

Участникам была представлена информация о проекте «Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны», для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор государственно-частного партнерства (ГЧП) с компанией ТОО «Парковочное пространство Астаны».

По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы возврата в государственную собственность некоторых объектов энергетической отрасли и законности выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.