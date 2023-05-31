Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали встретился с молодежью на экспертной площадке JastarX. Молодые таланты – артисты, блогеры, музыканты, общественники и предприниматели – собрались в стенах Astana IT University.

Выступая перед аудиторией, Дархан Кыдырали подчеркнул, что в Казахстане активно идет развитие молодежного движения, приняты закон и концепция о государственной молодежной политике.

– Движущая сила нашей страны – это молодежь. Вы вносите большой вклад в развитие национальной идентичности. Вы – наша гордость и достояние, – говорил министр.

Он отметил, что наши спорт­смены прославляют страну. За рубежом казахстанцев, несмотря на различие этносов, называют казахами. Небесно-голубой пас­порт и флаг станы – это то, что нас объединяет.

Заместитель директора научно-исследовательского центра «Молодежь» Айгерим Серикжанова отметила, что экспертная площадка JastarX создана для обсуждения актуальных вопросов молодежи.

– Например, есть проект «Замандас», где блогер Канат Бейсекеев берет интервью у выдающихся личностей современности. Группа Ninety One, Макпал Шер через искусство распространяют по всему миру наш культурный код, – сказала спикер.

В свою очередь историк Жаксылык Сабитов интересно рассказал про то, как молодежь воспринимает историю Казахстана. Этот школьный предмет должен стать увлекательным. Спикер отметил, что сегодняшние школьные учебники имеют тяжелый язык повествования.

– Содержание школьных учебников определяют либо выдающиеся историки, либо школьные учителя. Историки пишут очень сложным языком. И когда ты пытаешься объяснить обычному школьнику, что ты имеешь в виду, он впадает в ступор. Учебники основаны на госстандартах, которые разработаны на основе старой академической истории Казахстана, – считает Жаксылык Сабитов.

По словам спикера, выход есть: историкам нужно учиться писать научно-популярные тексты доступным языком.

Также на экспертной площадке выступили автор сценариев сериалов «Абай жолы», «Ахмет. Ұлт ұстазы», «Мыржақып. Оян қазақ» Уларбек Нургалымулы и дизайнер Касымхан Жапанов.