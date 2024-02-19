По истинному пути

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Маргулан Бейсекенов

В рамках Года «Ислам и ценность традиций» в Духовном управлении мусульман Казахстана состоялась презентация книги «Бабалар ізімен: Қазақ даласындағы мұсылмандық мектеп».

фото предоставлено Муфтиятом

В книге повествуется об истории прихода ислама в казахскую степь, месте религии в обычаях и традициях нашего народа, а также об основах веры и мусульманской морали.

– Наша главная цель – пропаганда истинного пути, по которому шли предки, донести до будущего поколения основы традиционной религии, основанной на национальных и религиозных ценностях, формировавшихся веками. Молодые люди, ознакомившись с традиционной религией, не пойдут на поводу у чуждого течения. В этой области реализовано несколько проектов. Одним из них стало издание книги «Бабалар ізімен: Қазақ даласындағы мұсылмандық мектеп», – отметил Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Книга состоит из трех частей. Первая называется «Дәстүрлі діни танымның тарихи негіздері». Вторая часть посвящена принципам традиционного религиозного знания. В третьей части прописаны вопросы, касаю­щиеся преемственности религии и традиций.

В презентации книги, выпущенной издательством «Muftiyat», приняли участие вице-министр культуры и информации Канат Искаков, депутаты Парламента, общественные дея­тели, ученые и представители интеллигенции.

#религия #книги #презентация #духовность #Muftiyat

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