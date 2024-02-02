«Нацфонд – детям»: Маулен Ашимбаев прокомментировал сумму выплат

Председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев рассказал, о том, что перед правительством стоит задача ежегодного увеличения объемов Нацфонда, за счет чего начисления детям будут с каждым годом увеличиваться, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената

Глава Сената отметил, что программа «Нацфонд–детям» основана на принципе социальной справедливости.

– В целом очень важно, чтобы наши граждане тоже получали какие-то дивиденды от использования природных ресурсов нашей страны. Поэтому по инициативе президента была принята такая программа, что часть дохода Национального фонда направляется на счета наших детей. Сегодня, возможно, эта сумма не совсем большая, но со временем стоит задача по увеличению объёма Нацфонда до 100 млрд долларов. Но и это не предел. Наверное, Нацфонд будет и дальше расти, это зависит от работы правительства и насколько экономно мы будем тратить средства Нацфонда, – сказал он.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сумма выплат может меняться.

– По мере роста Нацфонда будут расти его доходы, и соответственно, будет больше поступать денег на счета наших детей, то есть вопрос не в том, что сумма фиксированная, она будет увеличиваться по мере увеличения Нацфонда. Соответствующая задача поставлена, работа со стороны правительства, госорганов идет, – резюмировал он.

Напомним, 1 февраля в стране стартовала программа «Нацфонд – детям». Первые средства поступили на счета казахстанских детей, в том числе тех, кому в этом году исполнится 18 лет. Общее количество участников программы - 6,9 млн человек. Всем им за прошедший год из Национального фонда начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.

На сегодня уже двое совершеннолетних казахстанцев перевели начисления из Нацфонда, которые 1 февраля поступили на спецсчета. Один из них – студент из Шымкента - планирует оплатить обучение в вузе, второй молодой человек – студент из Тараза. Он планирует копить деньги на жилье, а начисления из Нацфонда положат начало его жилищным сбережениям.

О том, как перевести деньги с ЕНПФ на счет Отбасы банка по программе «Нацфонд – детям», если ребенку исполнилось 18 лет, можно узнать здесь.