«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления

С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети – граждане Казахстана, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.

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По программе «Национальный фонд-детям» в ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет), передает Kazpravda.kz со ссылкой на фонд.

С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети – граждане Казахстана, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.

Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети - рожденные с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2023 г., включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети - рожденные с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г., включительно).

Всем им за прошедший год из Национального фонда начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.

«Важно понимать, что это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям - участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет», - говорят в ЕНПФ.

Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия.

В пенсионном фонде напоминают, что целевые требования – это обязательства правительства перед детьми до 18 лет - гражданами страны, формируемые в Национальном фонде ежегодно за счет 50% от инвестиционного дохода, рассчитываемого по ставке доходности, усредненной за последние 18 лет (предшествующих отчетному году). Средства, учитываемые как целевые требования, продолжат инвестироваться до 18-летия ребенка и ежегодно на них будет начисляться дополнительный инвестиционный доход.

Согласно закону, право на использование целевых требований наступает только после достижения ребенком 18 лет. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводятся на целевой накопительный счет ребенка, открытый в ЕНПФ, для использования на жилье или образование.

«Деньги, накопленные в ЕНПФ на целевых накопительных счетах детей, являющихся гражданами Казахстана и достигающих в текущем году 18 лет, называются целевыми накоплениями. Для того, чтобы использовать эти средства совершеннолетний участник программы может обратиться к уполномоченным операторам, открыв там банковский счет, на который из ЕНПФ будут перечислены в долларах США его целевые накопления. Список уполномоченных операторов, заключивших соглашение с ЕНПФ и работающих по программе «Нацфонд – детям», размещен на сайте enpf.kz», - отмечают в фонде.

ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений по программе «Нацфонд – детям» (включая накапливаемый инвестиционный доход) в долларах США, а также предоставляет информацию по участникам программы.

Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить по ИИН ребенка на специально созданном сайте kids.enpf.kz.

Здесь также можно ознакомиться с условиями программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.

Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить уже самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.

Статистические отчеты по начислениям в разрезе возрастов, пола, регионов республики будут регулярно размещаться на сайте enpf.kz.

«Важно знать, что полный список детей – участников программы ЕНПФ формирует ежегодно на основании официальных сведений из Государственной базы данных «Физические лица». Если ребенок включен в эту базу данных, он автоматически становится участником программы «Нацфонд – детям» и ему гарантированно будут начисляться целевые требования и инвестиционный доход за все годы участия в программе», - говорится в сообщении.

Если ребенок по каким-то причинам отсутствует в госбазе и по этой причине не был включен в список участников программы, то целевые требования начисляются за пропущенный период в полном объеме в следующий календарный год.

В этом случае рекомендуется проверить:

наличие у ребенка документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, с 16 лет - удостоверение личности гражданина Республики Казахстан);

корректность и наличие в документе, удостоверяющем личность, реквизитов: Ф.И.О., дату рождения, ИИН, гражданство;

наличие, прикрепление и корректность сведений о детях в своем личном кабинете на портале egov.kz

Если у ребенка:

отсутствуют документ, удостоверяющий личность, ИИН, то следует обратиться в госкорпорацию «Правительство для граждан» по месту жительства (ЦОН);

отсутствует, не установлено или некорректно указано гражданство, то следует обратиться в миграционную службу по месту проживания.

После внесения необходимых корректировок в государственную базу данных «Физические лица» целевые требования и инвестиционный доход ребенку полностью будут начислены в следующем году с учетом пропущенного периода.