Новым COVID с необычными симптомами пугают астанчан в соцсетях

Симптомами вируса на этот раз якобы являются кашель с гнойной мокротой и сильная диарея.

Фото: Kazpravda.kz

В WhatsApp распространяется сообщение о том, что в Астане регистрируется новая вспышка COVID-19. Stop Fake выяснил, правда ли это, передает Kazpravda.kz.

Как указано в рассылке, симптомами болезни на этот раз якобы являются кашель с гнойной мокротой и сильная диарея.

Информацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК.

Как отметили в ведомстве, на сегодня в стране ситуация по заболеваемости COVID-19 стабильная. Все регионы находятся в «зеленой» зоне, а карантинные ограничения сняты. Тем не менее отдельные случаи заражения все же регистрируются.

«Мы должны понимать, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями. В нашей стране диагностируются нетяжелые формы заболевания, преимущественно протекающие как респираторная вирусная инфекция верхних дыхательных путей в виде болей в горле при глотании, заложенности носа, редко кашель. Следует отметить, что кашель с гнойной мокротой не характерен для новой коронавирусной инфекции. Обычно кашель сухой, малопродуктивный. В связи с легким течением болезни население редко обращается за медицинской помощью», – сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Из этого следует, что никакой вспышки КВИ, симптомами которой являются кашель и диарея, в Астане не регистрируется. Соответственно, распространяемое сообщение – неправда, заключил Stopfake.