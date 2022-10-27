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По широкому кругу вопросов

Полина Федорова

Кандидат в президенты Республики Казахстан Каракат Абден встретилась в столице с местными производителями казахской
национальной одежды.

Диалог, в котором приняли участие около двадцати отечественных кутюрье, состоялся в столичном Доме дружбы и вызвал массу позитивных откликов.

Как известно, кандидат на высокий пост от Национального альянса профессиональных социальных работников в своей общественной деятельности уделяет большое внимание развитию национальных традиций, повышению уровня нацио­нального самосознания.

Каракат Абден открыла в Астане первый в стране женский институт культурно-нравственного воспитания «Қазақ қызы». Она также является автором книги «Ты казашка. Гордись!», в которой идет речь о нацио­нальной идентичности.

Однако не только вопросы духовного воспитания волнуют кандидата в президенты. Агитационная группа штаба организовала встречу с населением поселка Косшы Акмолинской области. На встрече избиратели активно задавали интересующие их вопросы, которые чаще всего касались сфер социального и инфраструктурного характера, улучшения жилищных условий.

В Косшы проживают более 60 тыс. человек. Экономика традиционно тесно связана с Астаной. Городу, как и другим регионам Казах­стана, присущи проблемы, связанные с агломерацией, ростом населения, отметили в штабе по результатам встречи.

Работа предвыборного штаба кандидата продолжается и в регионах. По словам представителя штаба кандидата от Национального альянса профессиональных социальных работников Еламана Толепбергена, в их адрес поступило около 150 вопросов из каждого региона нашей республики. Активность особенно заметна на юге страны.

Утверждены программа, план мероприятий агитационной кампании для населенных пунктов страны. Также составлены план поездок в каждый регион и детали предвыборной прог­раммы кандидата.

Кроме того, штаб запус­тил тиражирование агитационных материалов на LED-экранах Астаны, подготовил листовки для распространения в регионах, агитационный видеоролик для трансляции на телевизионных каналах.

Работают официальный сайт и аккаунты в соцсетях, где будет размещаться вся информация о мероприятиях штаба, встречах с избирателями и другие агитационные материалы.

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