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По заслугам – награды
Дастан Куттыбаев

Вчера в столице Казахстана образовательные гранты и ценные призы получили победители и призеры Всемирной гимназиады-2022.

Юные спортсмены, победители и призеры Всемирной гимназиады-2022 получили 50 образовательных грантов на обучение в казахстанских вузах и ценные призы. Учителям и тренерам победителей и призеров вручены благодарственные письма. В торжественной церемонии награждения принял участие заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

– Хочу поздравить всех с исторической победой и поблагодарить наших школьников и их родителей, тренеров за столь высокие достижения на мировой арене, – говорил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов во время вручения наград. – По поручению Президента, данному в Послании народу Казахстана, были внесены изменения в законодательство. И теперь победители и призеры престижных международных предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов мирового уровня получили возможность без сдачи ЕНТ поступить в вуз на грант по профильным направлениям подготовки. Сегодня подписан приказ, и теперь 50 наших призеров гимназиады – выпускников школ – получат такие гранты.

Также победители и призеры получили в подарок от спонсоров сотовые телефоны, смарт-часы, ноутбуки, пауэрбанки.

Казахстанские школьники впервые приняли участие во Всемирной гимназиаде, которая проходила во французской Нормандии. В сборную Казахстана вошли 234 юных спортсмена, которые соревновались со сверстниками более чем из 70 стран. Ребята выступали в 18 видах спорта: баскетбол, бокс, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание и других, заняв триумфальное третье место. Всего сборная нашей страны завоевала 86 медалей.

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