Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Почему нельзя купаться в городских фонтанах, разъяснила санврач
Диасов Ораз
корреспондент

Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова разъяснила причину запрета купания в городских фонтанах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила санврач, в летний сезон фонтаны становятся местом притяжения горожан, причем у некоторых жителей возникает желание не только освежиться у фонтана, но и искупаться в нем. Однако тем самым они рискуют своим здоровьем.

"Вода в фонтане обновляется не так часто. Из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций. Помимо этого, при высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее. Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюктивитом. При этом, наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А", - рассказала Бейсенова.

По её словам, департамент санитарно-эпидемиологического контроля в эпидсезон с мая по сентябрь проводит санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды фонтанов с отбором проб воды на лабораторные исследования.

Так, по результатам лабораторных исследований, установлены несоответствия, а именно - превышение допустимых значений по мутности в 1,1-1,7 раза по санитарно-химическим показателям - в воде фонтанных комплексов, расположенных в районах Байконур и Сарыарка: фонтан у дворца "Жастар", в районе ТД "Есиль", в сквере Пушкина и по проспекту Абая. А также, установлено несоответствие по микробиологическим показателям в воде фонтанных комплексов "Атырау", в районе памятника Алии Молдагуловой и театра "Жастар".

"Во время купания в фонтане, помимо прочего, велик риск травмироваться. На поверхности фонтана обычно расположена подсветка, струйные насадки, форсунки. Из-за подключенных коммуникаций можно получить механическую и электротравму. В связи с чем, призываем родителей разъяснять своим детям правила безопасности и соблюдения личной гигиены. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра и каждый день напоминайте им, что купание в запрещенных местах очень опасно", - заключили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

Популярное

Все
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Как ухаживают за самым большим флагом Казахстана
Казахстан стоит на пороге масштабных свершений – Жансеит Туймебаев
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Референдум в Казахстане: и политика, и экономика
Работа с маленькими людьми – это не только сплошное умиление, но и серьезная нагрузка
Первым делом – самолеты
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Игрушки для взрослых
Наша интеллектуальная собственность
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Служить будем рады!
Металл покоряется умелым
О главном – о любви
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Эхо «большого террора»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
Косшы: статус города и реалии пригорода
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"

Читайте также

Общество
Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные
Общество
Выделенные на водопровод 340 млн тенге похитили в Аксу
Общество
Стало известно, какие требования к детсадам усилят в Казахс…
Общество
Референдум-2022: результаты экзитпола озвучит "Институт дем…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]