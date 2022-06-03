Почему нельзя купаться в городских фонтанах, разъяснила санврач

Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова разъяснила причину запрета купания в городских фонтанах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила санврач, в летний сезон фонтаны становятся местом притяжения горожан, причем у некоторых жителей возникает желание не только освежиться у фонтана, но и искупаться в нем. Однако тем самым они рискуют своим здоровьем.

"Вода в фонтане обновляется не так часто. Из-за этого высок риск заражения вирусными и паразитарными заболеваниями. Также в фонтане купаются бездомные собаки и птицы, которые могут быть переносчиками различных инфекций. Помимо этого, при высокой температуре воздуха в воде микроорганизмы размножаются быстрее. Поэтому купание в фонтане может обернуться не только простудой, но и острой кишечной инфекцией или конъюктивитом. При этом, наибольшую опасность представляют энтеровирусные и ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А", - рассказала Бейсенова.

По её словам, департамент санитарно-эпидемиологического контроля в эпидсезон с мая по сентябрь проводит санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды фонтанов с отбором проб воды на лабораторные исследования.

Так, по результатам лабораторных исследований, установлены несоответствия, а именно - превышение допустимых значений по мутности в 1,1-1,7 раза по санитарно-химическим показателям - в воде фонтанных комплексов, расположенных в районах Байконур и Сарыарка: фонтан у дворца "Жастар", в районе ТД "Есиль", в сквере Пушкина и по проспекту Абая. А также, установлено несоответствие по микробиологическим показателям в воде фонтанных комплексов "Атырау", в районе памятника Алии Молдагуловой и театра "Жастар".

"Во время купания в фонтане, помимо прочего, велик риск травмироваться. На поверхности фонтана обычно расположена подсветка, струйные насадки, форсунки. Из-за подключенных коммуникаций можно получить механическую и электротравму. В связи с чем, призываем родителей разъяснять своим детям правила безопасности и соблюдения личной гигиены. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра и каждый день напоминайте им, что купание в запрещенных местах очень опасно", - заключили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.