Правда, получить статус банкрота получилось далеко не у всех

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По процедуре внесудебного банкротства по области Жетысу поступило 9 729 заявлений, из них отказов в банкротстве было 6 841, признано банкротами 1 179 физических лиц. Об этом сообщил главный специалист управления по работе с несостоятельными должниками областного департамента госдоходов Аскар Камзаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

По его данным, общая сумма банкротства составила 1 890 156 099 тенге.

Напомним, Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» вступил в силу и начал действие с 3-го марта 2023 года. Всего законом предусмотрено 3 вида процедур: внесудебного банкротства, судебного банкротства, восстановления платежеспособности.

Право инициирования любой из этих процедур принадлежит только самому должнику, это собственная инициатива граждан, кредиторы не имеют права подачи заявления о признании должника банкротом или применения процедуры восстановления платежеспособности.

«Также, необходимо отметить, что физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, не могут инициировать эти процедуры, - уточнил Камзаев. - До подачи заявления, ИП необходимо закрыть, то есть снять с регистрационного учета, и только после этого подать заявление на банкротство».

Но каждому, кто хочет заявить о своем банкротстве, стоит помнить, что те граждане страны, кто применит судебное или внесудебное банкротство, не смогут брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях в течение последующих 5 лет.

Кроме того, будет идти мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства. И что долги по алиментам, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям списанию не подлежат.



