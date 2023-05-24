Почти 2 млн особей достигла численность сайгаков в Казахстане

Общество
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Самой многочисленной популяцией является Уральская – 1,13 млн особей.

Фото пресс-службы МЭПР РК

Численность сайгаков в Казахстане достигла свыше 1,9 млн особей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

"По данным авиаучета 2023 года, прирост численности сайгаков трех популяций составил 597 тыс. особей или 45,3% от прошлогоднего показателя", - проинформировали в ведомстве.

Как отмечается, самой многочисленной популяцией является Уральская – 1,13 млн особей, Бетпакдалинская – 745 300, Устюртская – 39 700.

В министерстве напомнили, что авиаучет сайгаков в этом году был проведен с 15 апреля по 5 мая сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром" совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

 

#Минэкологии #авиаучет #сайгаки #популяция

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