Почти 70 мероприятий проведут в Астане в честь Дня единства народа Казахстана

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Аманжолова Айман
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Около 70 мероприятий проводят в Астане в честь Дня единства народа Казахстана, который отмечается 1 мая. Для жителей и гостей столицы во всех четырех районах, на открытых площадках организуют праздничные концерты, спортивные состязания, интерактивы, передает официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В 11:00 часов 26 апреля в Центре активного долголетия района Байконыр организуют праздничную информационно-тематическую встречу «Казахстан – наш общий дом». Часом позже в таком же центре в районе Сарыарка пройдет концертная программа «1 мая – праздник весны и труда».

27 апреля на Аллее учителей организуют выставку книг в рамках проекта «Өнерлі қол — бақытқа жол». В 11:00 часов того же дня Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» проведет концертную программу «1 мая – День единства народа Казахстана», а центр «Қамқор» - флешмоб «Бір шаңырақ астында».

28 апреля в столичном Доме дружбы состоится круглый стол на тему «Мемлекеттік тіл - қазақ тілі елімізде тұрып жатқан барлық қазақстандықтарды біріктіретін күш». Участие в нем примут представители этнокультурных объединений города.

В вузах столицы в этот день проведут воспитательные тематические часы, квизы.

В центре соцобслуживания «Шарапат» в 11:00 для подопечных организуют концертную программу «Ынтымақ, бірлік, келісім – ең басты байлық ел үшін», в кризисном центре «Үміт» - соревнования «Веселые старты», в центре «Жансая» - концертную программу для детей, посещающих реабилитацию. В центре ресоциализации «Демеу» - тематическую лекцию.

Кроме того, 28 апреля в Esil University будут проводить конкурс на знание традиций и обрядов этносов Казахстана, в детской музыкальной школе №3 им.Е.Серкебаева готовят концерт «Менің елім - Қазақстан».

Музей Сакена Сейфуллина с 28 апреля по 3 мая приглашает на выставку «Бақыт жолында».

29 апреля к 25-летию района Сарыарка и Дню единства народа Казахстана среди жителей столицы проведут спартакиаду. На Аллее писателей будет организована праздничная программа с участием этнокультурных объединений, объектов культуры и образования.

Целый ряд мероприятий запланирован на 1 мая. Так, в 11:00 часов на Аллее писателей состоятся соревнования по национальным видам спорта. А в Триатлон парке торжественно посадят деревья представители этнокультурных объединений и посольств. Здесь же организуют выставку-ярмарку.

Так, народные гуляния в честь 1 Мая на площадке у монумента «Байтерек» и Городской площади начнутся в 12:00. Гостей ждет концерт творческих коллективов, организаций города, артистов Государственной академической филармонии и звезд отечественной эстрады. Мероприятия с насыщенной развлекательной программой проведут и в дворовых клубах города, парках. В этот день по всей столице начнут работать фонтаны.

Кроме того, проведение спортивно-массовых мероприятий запланировано на территории международного выставочного центра EXPO, парков «Ататюрк», «Коктал», у монумента «Қазақ елі». Горожане смогут принять участие в соревнованиях по национальным видам спорта, в том числе по асык ату, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири.

В Триатлон парке любителей спорта ждет праздничный марафон.

В эти дни в районных акиматах многодетным матерям будут вручать нагрудные подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

#Астана #праздник

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