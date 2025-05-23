Это в два раза больше показателей предыдущего периода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почти 90 тысяч жалоб на действия частных судебных исполнителей (ЧСИ) поступило от казахстанцев в прошлом году, это в два раза больше показателей предыдущего периода, сообщает Kazpravda.kz

Такие данные исполнительный директор Института парламентаризма Алмас Канатов озвучил в ходе обсуждения вопросов повышения эффективности исполнительного производства.

- Мы должны найти практические решения, которые помогут восстановить доверие граждан к системе ЧСИ и обеспечить баланс интересов сторон, - считает спикер.

В этой связи Парламентом РК разработан законопроект, который призван снять ряд проблем в этой сфере. Во-первых, речь идет о неравномерной нагрузке частных судебных исполнителей – в среднем 4,5 тыс. дел на каждого.

- Однако при этом одни одновременно исполняют 30-50 тысяч дел, другие – 300-500. Естественно, что средоточие большинства производств в руках небольшого числа исполнителей приводит к снижению качества их работы и внутрисистемной коррупции, - отметил депутат Мажилиса Дмитрий Колода.

Так, проверка Генеральной прокуратуры в 2023-2024 годах выявила случаи, когда частные судебные исполнители 30-50% своего дохода отдавали лицам, передавшим им документы на исполнение. Таким образом, 67 ЧСИ перечислили коллекторам около 220 млн тенге.

Другая проблема - легкий доступ в профессию. До 2020-го года было выдано около 6 тыс. лицензий на деятельность ЧСИ в упрощенном варианте.

- В результате сегодня многие приходят в профессию без опыта работы или с большим перерывом в ней, - говорит Дмитрий Колода.

Чтобы снять эти вопросы, законопроект предлагает расширить полномочия «цифрового судебного исполнителя», внедрение инструментов для отслеживания доходов должников, особенно тех, кто работает через онлайн-платформы и агрегаторы, видеофиксации всех исполнительных действий.

Сегодня в Казахстане работают 2,1 тыс. частных судебных исполнителей, в производстве которых находится 5 млн дел на сумму 16 трлн тенге.