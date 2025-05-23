Почти 90 тысяч жалоб на ЧСИ поступило от казахстанцев за год

Закон и Порядок
91
Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Это в два раза больше показателей предыдущего периода

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почти 90 тысяч жалоб на действия частных судебных исполнителей (ЧСИ) поступило от казахстанцев в прошлом году, это в два раза больше показателей предыдущего периода, сообщает Kazpravda.kz 

Такие данные исполнительный директор Института парламентаризма Алмас Канатов озвучил в ходе обсуждения вопросов повышения эффективности исполнительного производства.

- Мы должны найти практические решения, которые помогут восстановить доверие граждан к системе ЧСИ и обеспечить баланс интересов сторон, - считает спикер.

В этой связи Парламентом РК разработан законопроект, который призван снять ряд проблем в этой сфере. Во-первых, речь идет о неравномерной нагрузке частных судебных исполнителей – в среднем 4,5 тыс. дел на каждого.

- Однако при этом одни одновременно исполняют 30-50 тысяч дел, другие – 300-500. Естественно, что средоточие большинства производств в руках небольшого числа исполнителей приводит к снижению качества их работы и внутрисистемной коррупции, - отметил депутат Мажилиса Дмитрий Колода.

Так, проверка Генеральной прокуратуры в 2023-2024 годах выявила случаи, когда частные судебные исполнители 30-50% своего дохода отдавали лицам, передавшим им документы на исполнение. Таким образом, 67 ЧСИ перечислили коллекторам около 220 млн тенге.

Другая проблема - легкий доступ в профессию. До 2020-го года было выдано около 6 тыс. лицензий на деятельность ЧСИ в упрощенном варианте.

- В результате сегодня многие приходят в профессию без опыта работы или с большим перерывом в ней, - говорит Дмитрий Колода.

Чтобы снять эти вопросы, законопроект предлагает расширить полномочия «цифрового судебного исполнителя», внедрение инструментов для отслеживания доходов должников, особенно тех, кто работает через онлайн-платформы и агрегаторы, видеофиксации всех исполнительных действий.

Сегодня в Казахстане работают 2,1 тыс. частных судебных исполнителей, в производстве которых находится 5 млн дел на сумму 16 трлн тенге.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

#Казахстан #жалобы #ЧСИ

Популярное

Все
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Комедия со слезами на глазах
Шквал стрел и дыхание гор
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
Три шедевра Ролана Пети на сцене «Астана Опера»
Казахский учить, как Лего собирать
За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
Талант идею превращает в магию
«Не бойтесь просить о помощи!»: МВД обратилось к детям
Расцветет все вокруг
Куда хочу – туда лечу!
Бабочки, которые приносят удачу
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Это гордое слово – Учитель
Равные возможности и современные технологии
Ценитель древностей
В предвкушении
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

Налоговика осудили на 10 лет за посредничество в Жамбылской…
Золото вне закона: незаконный прииск накрыли в ВКО
Свыше 11 млрд тенге составил ущерб от незаконной регистраци…
Девятиклассница из Шымкента установила рекорд по сборке авт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]