Почти 900 метеорологов уволили в США

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Администрация Трампа уволила сотрудников из управления NOAA

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Не менее 880 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) - федерального агентства, контролирующего исследования погоды и климата, попали под сокращение. Об этом сообщила сенатор-демократ Мария Кантуэлл, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

До сокращения в NOAA работали около 12 тысяч человек, включая более 6,7 тысячи ученых и инженеров, а также военных, которые обслуживают флот NOAA, состоящий из исследовательских судов и самолетов.

«Увольнения ставят под угрозу нашу способность прогнозировать и реагировать на экстремальные погодные явления, такие как ураганы, лесные пожары и наводнения, подвергая опасности население. Они также угрожают нашей морской торговле и ставят под угрозу 1,7 миллиона рабочих мест, которые зависят от рыболовства», - говорится в заявлении сенатора.

Кантуэлл отметила, что NOAA предоставляет продукты и услуги, от которых зависит более трети ВВП страны.

Агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники передает, что, как ожидается, уже в пятницу из NOAA будут уволены сотни других сотрудников. 

Ранее стало известно, что тарифы для Мексики и Канады вступят в силу 4 марта. Об этом президент Трамп заявил у себя в аккаунте в соцсети Truth Social. 

 

 

#США #метеорологи #увольнение #NOAA

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