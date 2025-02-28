Тарифы для Мексики и Канады вступят в силу 4 марта

Об этом президент Трамп заявил у себя в аккаунте в соцсети Truth Social

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация на следующей неделе введет тарифы в отношении Мексики и Канады, что может привести к росту цен в Соединенных Штатах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В сообщении на Truth Social Трамп обвинил Мексику и Канаду в том, что они позволили незаконным наркотикам поступать в США, и подтвердил, что отложенные тарифы вступят в силу в следующий вторник, 4 марта, сообщает Associated Press.

«Мы не можем допустить, чтобы это бедствие продолжало наносить вред США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предлагаемые тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и планировалось», - написал Трамп.

Он добавил, что с Китая также будет взиматься дополнительный тариф в размере 10 процентов, начиная со вторника, при этом апрельская дата второго взаимного тарифа останется в полной силе и действии.

Ранее Трамп призывал ввести 25-процентные тарифы в отношении Мексики и Канады в начале февраля, но отложил эту политику на месяц после разговора с лидерами двух стран.

По оценке экспертов, перспектива эскалации тарифов уже ввергла мировую экономику в хаос: потребители выражают опасения по поводу ухудшения инфляции и возможного ущерба для автомобильного сектора, если два крупнейших торговых партнера Америки в Канаде и Мексике будут облагаться налогами.

Позже Канада и Мексика обещали ввести ответные пошлины на товары из США.