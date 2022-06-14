Под председательством Казахстана

В Женеве (Швейцария) открылась 12-я Министерская конференция Всемирной торговой организации.

Ее соорганизатором и председателем выступает Казахстан. Как сообщила пресс-служба Минторговли РК, конференция, на которую собрались 164 члена организации, – высший руководящий орган ВТО, принимающий решения по всем вопросам многосторонних торговых соглашений.

От нашей страны в международном мероприятии председательствует первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов. Казахстанскую делегацию возглавляет заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Избрание Казахстана председателем МК12 – доказательство признания страны важным и авторитетным игроком в международной торговле. Еще в 2018 году 164 члена ВТО единогласно поддержали проведение 12-й Министерской конференции в Нур-Султане летом 2020 года. Впервые в истории структуры мероприятие должно было состояться под председательством и в стране, недавно вступившей в организацию и представляющей Центральную Азию. Но в связи с пандемией COVID-19 конференция дважды переносилась, затем было решено провести ее в штаб-квартире ВТО в Женеве.

Участники конференции рассмотрят вопросы, касающиеся ответа на пандемию COVID-19, сельского хозяйства, разрешения мирового продовольственного кризиса, субсидий на рыболовство, реформирования ВТО, дальнейшего развития электронной торговли.