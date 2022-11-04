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Под защитой закона и общества

Муканова​ ​Асель
корреспондент

Кодекс этики наблюдателя разработали в Центре непартийного наблюдения.

Документ обсудили на «круг­лом столе» с представителями республиканских штабов всех кандидатов в президенты и неправительственных организаций. Речь шла о важной роли независимого наблюдения на выборах, при обеспечении справедливого хода электоральной кампании и самого процесса голосования. Отмечено, что наблюдатель – это человек, который, в первую очередь, несет идеи демократии и плюрализма, он гарант законности и прозрачности голосования.

С каждым годом количество наблюдателей в стране растет, а их средний возраст молодеет. Если в 2019 году в наблюдении за выборами участвовало 45 тысяч человек, то в 2021-м – уже более 74 тысяч. На этот раз будут задействованы не менее ста тысяч наблюдателей, считают в центре, и это говорит о важности данного института в выборном процессе.

Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов рассказал о целях и задачах независимого наблюдения, призвал участников предстоящих выборов строго следовать нормам выборного законодательства страны и реагировать на любые факты его нарушения. Вопросам подготовки и обучения наблюдателей центр уделяет особое внимание.

– Практика показывает, что порой сами наблюдатели вследствие незнания законов или отсутствия опыта нарушают нормы выборного процесса. Поэтому мы разработали общест­венный документ – Кодекс этики наблюдателя, хотим его принять и рекомендовать ЦИК, чтобы его придерживались все наблюдатели и максимально обеспечивались прозрачность и открытость самой кампании, – отметил Толеген Кунадилов.

Согласно Закону «О выборах в РК», у наблюдателей есть 12 прав, 7 обязанностей и 4 запрета. Например, наблюдатель имеет право получить сведения о количестве избирателей на конкретном участке. Но часто наблюдатели, неправильно интерпретируя данную норму, требуют списки избирателей или сведения о каком-либо конкретном избирателе.

Также наблюдатель имеет право производить фото- и видеосъемку и предоставлять их в определенных органах в качестве доказательства того или иного нарушения. Но если он желает распространить это видео, то должен получить согласие лиц, попавших в объектив. Если в кадр попадет список избирателей, места для голосования, кабинки, это также подпадает под действия законодательства о персональных данных.

Такие моменты надо разъ­яс­нять. Однако чем больше граж­дан будут принимать активное участие в наблюдении, тем больше шансов, что выбор граж­дан будет защищен законом и обществом, уверен Толеген Кунадилов.

По словам координатора цент­ра Кайрата Султаналина, принятие единых стандартов поведения будет способствовать тому, чтобы все наблюдатели достойно выполняли миссию независимого наблюдения. Поддержку предлагаемым нормам выразила руководитель ОО «Ардагер» Баян Ахметжанова. По ее словам, несмотря на независимый характер общественного мониторинга, наблюдатели должны соблюдать законодательные нормы и правила поведения и с уважением относиться к работе всех участников избирательного процесса.

По итогам обсуждения были озвучены некоторые поправки, после внесения которых кодекс будет принят и станет важным документом повышения электоральной культуры и развития института наблюдения в целом.

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