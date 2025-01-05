Подарили детям праздничное настроение

Активистки Совета матерей АНК области и этнокультурных объединений посетили подопечных Дома ребенка «Үміт», специальной школы для детей и подростков, Детского центра оказания специальных социальных услуг, а также областного Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В гостях у ребят они побывали вместе с меценатом Лобар Гаюповой, сотрудниками областного департамента по чрезвычайным ситуациям, членами центра польского языка и культуры «Полонез», регио­нального еврейского центра «Шиват Цион» и Жамбылского областного общественного объединения «Курдская ассоциация «Барбанг».

В каждом учреждении гости устроили настоящее веселье для детей. Был накрыт праздничный дастархан. Звучала зажигательная музыка, под которую воспитанники с удовольствием пели и танцевали, а также водили хоровод вокруг новогодней елки. Повсюду был слышен радостный детский смех.

Праздничное настроение дополнили традиционные подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Ребята с удовольствием общались с любимыми сказочными героями, вместе с аниматорами участвовали в веселых играх и конкурсах, сами декламировали стихотворения.

– Новый год – это время, когда сбываются мечты, а детские сердца наполняются радостью, надеждами и верой в волшебство. Хотелось бы, чтобы каждый ребенок смог почувствовать подобное, а вместе с этим заботу, тепло и внимание. Мы постарались устроить веселый праздник. Хочется верить, что у нас получилось, – отметила представительница Совета матерей региональной АНК Аракси Плетнева.