Подделки выдавали за оригинал

Так решил специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкента. Постановлением суда продавец привлечен к административной ответственности. На него наложен штраф в размере 30 МРП, что составляет 103 тыс. 500 тенге.

У ответчика есть 10 дней на то, чтобы обжаловать постановление в вышестоящей инстанции. Если это не будет сделано, наложенный штраф необходимо оплатить в течение 30 дней.

В противном случае после вступления в законную силу документ будет передан на принудительное исполнение судебным исполнителям. Согласно постановлению суда конфискованная продукция подлежит уничтожению.

70 коробок с контрафактными детскими конструкторами изъяли после проверки, проведенной на основании заявления владельца интеллектуальных прав на использование товарного знака LEGO. После этого был выявлен подозреваемый, торговавший поддельными игрушками, незаконно ввезенными в нашу страну из Китая. Правообладатель оценил нанесенный ущерб в 100 тыс. тенге.

С начала текущего года в Шымкенте выявлено восемь фактов неправомерного использования товарных марок и реализации контрафактной продукции. По результатам проведенных проверок изъято и уничтожено более 5 тыс. поддельных товаров. Ущерб составил около 10 млн тенге. Нарушители в общей сложности оштрафованы на 650 тыс. тенге.

Контрабандные товары незаконно продают как отдельные граждане, так и магазины. Так, сейчас начинается проверка по факту торговли в одном из магазинов города поддельными корейскими шампунями и бальзамами для волос.

Департамент юстиции инициировал проведение проверки после того, как поступило обращение от правообладателя товарных знаков Esthetic House и CP-1. В торговой точке изъяли товар на сумму более 230 тыс. тенге. В отношении нарушителя возбуж­дено административное дело.

После завершения проверки материалы дела направят на рассмотрение в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкента.