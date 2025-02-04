Подготовка к паводкам – в активной фазе

Река Жабай – правый приток Ишима – протекает по двум районам. Завершив берегоукрепление и дноуглуб­ление по руслу реки в Атбасарском районе, рабочие ведут их сейчас вдоль береговой линии села Балкашино Сандыктауского района. Напомним, эта работа проводится в рамках комплексных мероприятий по улучшению состояния водных ресурсов.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Подрядчики, проведя срез плодородно-растительного слоя вдоль русла реки, взялись за спрямление трех вызывающих опасение участков. Работают бригады в две смены, задействовано 25 единиц техники. Начатое планируется завершить в этом году.

– Проект повысит защиту прибрежных территорий и устойчивость экосистемы. Мы строго соблюдаем экологические и технические стандарты и обеспечиваем безопасность населенных пунктов, расположенных рядом с рекой, – отметил начальник участка ТОО «Целингидротех» Кайролла Жаксылыков.

Основные работы по спрямлению русла реки Жабай завершатся до марта, доработка каналов, возведение дамб будут производиться по окончании паводкового периода. Однако во время самих весенних паводков будет организовано дежурство строительной техники.

Всего в Акмолинской области реализуются шесть проектов по реконструкции и строительству гидротехнических объектов.

Ведется работа по берегоукреп­лению и дноуглублению рек Жабай, Чаглинка и Колутон, возведению защитных дамб в селе Жибек Жолы, что позволит предотвратить паводковый разлив и обеспечить безопасность местных жителей. В селе Дамса Шортандинского района и на плотине «Чапаевская» Жаксынского района идет реконструкция водопропускных сооружений для увеличения их пропускной способности и снижения рис­ков подтоплений. Мероприятия проводятся за счет средств корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».