Европа заявила о катастрофическом неурожае из-за засухи

Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и Испании заявили о «катастрофически низких урожаях» из-за продолжительной и рекордной жары, сопровождаемой засухой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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Во Франции, крупнейшем производителе зерновых в Европе, урожай кукурузы сократится на 35% до 9 млн тонн, последний раз такие показатели наблюдались в 1980 году. «На значительную величину» сократились показатели в сфере овощеводства: 25% для кабачков, 35% для салата, 40% для гороха, 60% для брокколи и от 50% до 100% для артишоков. Производство сена для зимнего корма скота, по данным статистической службы министерства сельского хозяйства Франции, упало примерно на 30% ниже среднего показателя за период с 1989 по 2018 годы.

Умеренная и сильная засуха затронула около 60% сельскохозяйственных угодий в Италии. Урожайность сельхоз культур, а также овощей и фруктов сильно упала, а производство молока сократилось на 20%, заявили в национальной организации фермеров и сельхозпроизводителей.

В Испании урожай зерновых культур в Кастилии и Леоне на 35% ниже, чем в прошлом году, в Мадридском регионе — на 49%, а в Андалусии — на 24%. Производство овечьего и козьего молока также сократилось на 6,5% и 10,8% соответственно. Национальная федерация виноделов Испании прогнозирует 20-процентное снижение производства в 2026 году.

Правительства стран ЕС пообещали выделить значительные пакеты помощи для поддержки сельского хозяйства. В частности, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал выделить €145 млн в качестве немедленной помощи, а также «меры структурной поддержки и инвестиций» в бюджете на 2027 год.