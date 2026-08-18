С нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило более 460 тысяч тонн зерна

Фото: пресс-служба правительства

Общая емкость хранения зерна в республике, по данным акиматов областей, составляет 30,7 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Из них 13,3 млн тонн приходится на действующие лицензированные хлебоприемные предприятия, еще 17,4 млн тонн — на мощности сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время в республике насчитывается 189 действующих хлебоприемных предприятий.

По данным портала Qoldau.kz, загруженность лицензированных зернохранилищ составляет 2,5 млн тонн, или 18%, свободный объем хранения - 10,7 млн тонн. Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса осуществляется государственная поддержка в форме инвестиционного субсидирования.

Процент возмещения затрат по паспорту проекта №21 «Строительство и расширение зернохранилищ» составляет 25%. Качество поступающей пшеницы также остается высоким.