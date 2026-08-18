С нового урожая на хлебоприемные предприятия поступило более 460 тысяч тонн зерна

Заблаговременно обеспечена готовность инфраструктуры к приему нового урожая
Общая емкость хранения зерна в республике, по данным акиматов областей, составляет 30,7 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Из них 13,3 млн тонн приходится на действующие лицензированные хлебоприемные предприятия, еще 17,4 млн тонн — на мощности сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время в республике насчитывается 189 действующих хлебоприемных предприятий.
По данным портала Qoldau.kz, загруженность лицензированных зернохранилищ составляет 2,5 млн тонн, или 18%, свободный объем хранения - 10,7 млн тонн. Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса осуществляется государственная поддержка в форме инвестиционного субсидирования.
Процент возмещения затрат по паспорту проекта №21 «Строительство и расширение зернохранилищ» составляет 25%. Качество поступающей пшеницы также остается высоким.
Отмечается, что всего с нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 469,5 тыс. тонн зерна. Это почти в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда объем поступившего зерна составлял 120,5 тыс. тонн. Из поступившего на хранение объема мягкой пшеницы нового урожая к третьему классу отнесено 70%, к четвертому – 18%, к пятому классу и неклассной пшенице – 12%.