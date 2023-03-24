Подозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в Астане

Деятельность международной компании "Qnet" была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию.

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Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz.

По информации АФМ, задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды "Qnet" по извлечению денег от физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Схема осуществлялась путем перераспределения и обогащения одних участников за счет взносов других.

Деятельность международной компании "Qnet" была замаскирована под видом сетевого маркетинга и электронную коммерцию.

Согласно заключению уполномоченного органа сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге.

Специализированным следственным судом Астаны в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Отмечается, что в ряде зарубежных стран компания "Qnet" признана финансовой пирамидой. Также она внесена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды.