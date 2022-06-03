Подростки украли из дома ключи от машины и перевернулись на трассе в Акмолинской области

В управление полиции Степногорска поступил телефонный звонок от фельдшера станции скорой помощи о том, что ими оказана медицинская помощь несовершеннолетним, попавшим в ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

"Установлено, что на 129 км автодороги "Макинск - Аксу - Торгай" несовершеннолетний житель Степногорска, 2007 года рождения, управляя автомашиной марки "Volkswagen Golf", не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В результате опрокидывания несовершеннолетние пассажиры в возрасте 13, 15 и 16 лет вылетели из автомобиля. После ДТП подростки с различными травмами добрались на попутных авто до Степногорска, где были госпитализированы в больницу", - проинформировали в областном ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч.2 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена экспертиза. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку.

"В ходе проверки выяснилось, что ключи от автомобиля, принадлежащего мужу сестры, 15-летний подросток без спроса взял из дома, желая прокатить друзей на машине. За нахождение несовершеннолетних вне жилища после 23:00 часов их родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей", - добавили в полиции.