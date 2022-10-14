Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)

В социальной сети появилось видео конфликта между покупателем и кассиром одного из торговых домов города Караганды. Полиция начала расследование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В описании к видео говорится, что «женщина ударила работницу супермаркета по лицу в ходе конфликта из-за очереди».

«По факту конфликта между кассиром и покупателем, произошедшему в ТД «Ануар», зарегистрировано уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в полиции.

Проводится расследование, в ходе которого будут проверены доводы обеих сторон, подчеркнули здесь.