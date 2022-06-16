Полицейский оплатил массаж гашишем в Нур-Султане

Суд № 2 Алматинского района города Нур-Султан огласил обвинительный приговор в отношении заместителя начальника отдела полиции района "Сарыарка", сообщает Kazpravda.kz.

По информации суда, полицейский обвинялся в сбыте наркотического средства - "гашиш" весом 2,1 г., путём оплаты за услуги массажа (ст. 297 ч.1 УК), а также в незаконном хранении без цели сбыта в крупном размере наркотического средства "гашиш" весом 21,76 г. (ст. 296 ч.3 УК).

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетеля, оказавшего услугу массажа, и получившего за это гашиш, свидетелей – понятых, участвовавших при проведении обыска, вещественными доказательствами, записями разговоров, произведенных в ходе специальных оперативно-розыскных мероприятий.

Суд учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом (ст.53 УК) в отношении подсудимого – наличие малолетних детей.

Отягчающим обстоятельством является совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу.

"Учитывая общественную опасность совершенных уголовных правонарушений, суд назначил обвиняемому по ст. 297 ч.1 УК – 5 лет лишения свободы, по ст. 296 ч.3 УК – привлечение к общественным работам на срок 100 часов. По совокупности уголовных правонарушений обвиняемый осужден к 5 годам лишения свободы и лишен специального звания подполковника полиции", - проинформировал Районный суд №2 Алматинского района города Нур-Султан.