Популярный казахский

Почти в два раза выросло количество жителей Карагандинской области, владеющих государственным языком.

Карагандинский регион – один из самых многонациональных в Казахстане. Так сложилось исторически. В начале XX века сюда ссылали русских, украинских и белорусских крестьян, отрывая их от привычного уклада жизни. А позже свою лепту в дело переселения народов внесли сталинские репрессии и Карлаг. Степи Сарыарки стали новым домом для тысяч ссыльных корейцев, немцев, поляков, чеченцев, ингушей, калмыков и татар. Их потомки, оставшиеся жить в Казахстане, теперь изучают государственный язык своей второй родины.

Одна из них – карагандинка Зинаида Асадчая. Она руководитель белорусского этнокультурного центра, заботливая жена и любящая бабушка. Однако общественная работа и семейные обязанности не мешают ей уделять время изучению государственного языка. Зинаида Ивановна посещает разговорный клуб «Мәміле» («Согласие»), который действует при карагандинском Доме дружбы. Здесь ситуативный казахский изучают люди с разным уровнем владения языком.

– Группа у нас разновозрастная: есть и молодежь, и пенсионеры, но желание у всех одно – научиться говорить по-казахски, – рассказывает карагандинка Зинаида Асадчая. – Не буду кривить душой, поначалу мне было трудно. Но теперь появилось желание узнавать все больше и больше. Я уже пробую общаться с друзьями и коллегами на казахском языке.

Надо отметить, что разговорные клубы в Карагандинском регионе пользуются популярностью. Они есть почти во всех городах облас­ти: в Караганде – «Мәміле» и «Тағылым», в Темиртау – «Бастау», в Балхаше – «Маржан сөз», в Сарани – Til.kz, в Сатпаеве – «Қоңырау». Их посещают сотни людей разных национальностей, в том числе и казахи, которые в детстве по разным причинам не освоили родной язык.

– Отмечу, что количество желаю­щих выучить государственный язык растет с каждым годом. Наша задача – создать для них максимально комфортные условия, – говорит руководитель управления по развитию языков Карагандинской области Гульнараим Кантарбекова. – Для этого в регионе работают 6 учебных центров и открыто 13 обучающих курсов. Отрадно, что количество желающих выучить казахский язык растет с каждым годом. Наш регион показывает хорошие результаты: за последние 10 лет у нас почти в два раза выросла доля населения, которое на разных уровнях владеет языком. Если в 2011 году доля граждан, не владеющих казахским, составляла 57,5%, то в этом году она снизилась до 15%.

Ежегодно в области более 200 млн тенге тратится на реализацию государственной языковой политики. На что именно расходуются бюджетные деньги? В первую очередь они идут на организацию обучающих курсов. В 2021 году их прошли 2 400 человек, а сейчас занятия посещают более 2 500 жителей Карагандинской области. Надо сказать, что казахский язык преподают не только госслужащим и бюджетникам, но и работникам коммерческой сферы. К примеру, сейчас курсы казахского языка проводят для сотрудников банков и почты. А в июне их организуют для продавцов крупных торговых домов Караганды. Сейчас идет набор в группы.

– Кроме того, в текущем году мы начали обучать казахскому языку родителей учеников начальных классов, – добавляет Гульнараим Кантарбекова. – Мы хотим поддержать взрослых, чтобы они потом могли помочь своим детям с выполнением домашних заданий. К тому же важна роль казахского языка для семейного воспитания подрастающего поколения.

Вторая крупная статья расходов в рамках проведения языковой политики – это создание и выпуск учебных пособий. В 2021 году в Карагандинской области разработали учебно-методический комплекс по казахскому языку для начинающих общего характера. Он состоит из учебника уровня A1, электронного диска с аудио- и видеозаданями, плакатов и QR-кодированной ссылки для размещения в соцсетях. Эти материалы используют на языковых курсах. Кроме того, их опубликуют на интернет-ресурсах в помощь тем, кто решил освоить государственный язык самостоятельно. А в нынешнем году планируется разработать учебное пособие для работников сферы обслуживания и здравоохранения. Важно, чтобы они имели возможность осваивать язык без отрыва от работы.

– Нельзя сказать, что наши мероприятия решают все языковые вопросы, – отмечает Гульнараим Кантарбекова. – Проблем в плане развития казахского языка достаточно. Для достижения серьезных результатов в этой области необходимы единство и организованная работа. Тут мы также нуждаемся в поддержке наших граждан.